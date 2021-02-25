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Война в Сирии
https://ria.ru/20210225/siriya-1599001554.html
Байдена и Джонсона попросили отменить санкции против Сирии
Байдена и Джонсона попросили отменить санкции против Сирии
Президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлены коллективные письма с просьбой отменить санкции против Сирии – ей грозит РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:25
2021-02-25T20:25
война в сирии
россия
борис джонсон
василий небензя
совет безопасности оон
джо байден
великобритания
сирия
оон
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлены коллективные письма с просьбой отменить санкции против Сирии – ей грозит беспрецедентная гуманитарная катастрофа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы не раз говорили про соответствующие заключения спецдокладчика ООН по влиянию санкций на права человека госпожи (Елены) Довгань. На основании ее заключения в конце января этого года президенту Байдену и премьер-министру Джонсону за подписью более 90 человек были направлены коллективные письма с просьбой отменить антисирийские санкции", - сказал Небензя.По его словам, в числе подписантов не только представители академических и религиозных кругов, журналисты, гуманитарные работники, но и бывшие послы Великобритании, Германии, Туниса и Франции в Сирии, а также действующий член Палаты лордов Соединенного королевства.В ходе заседания заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что около 60% сирийского населения (это около 12,5 миллиона человек) не обладают регулярным доступом к безопасной еде. Сирийская экономика, по его словам, пережила множественные потрясения за прошедшие полтора года, выросли цены на товары. Более 70% сирийцев заявили, что взяли новый долг в прошлом году, указал Лоукок. По его словам, эти проблемы заметны во многих частях страны, но ситуация в частности плохая на северо-западе и северо-востоке."К сожалению, в брифинге гумкоординатора мы не услышали всех факторов, влияющих на гуманитарную ситуацию в Сирии", - заявил в свою очередь Небензя."В частности, мы не услышали среди причин ухудшения экономической ситуации в Сирии незаконные односторонние рестрикции наших западных коллег. Между тем, именно они не позволяют экономике Сирии идти на поправку при всем старании властей", - подчеркнул он.Как указал Небензя, страдают от этого прежде всего простые сирийцы, которые нуждаются в доступе к адекватным социальным услугам в области здравоохранения, образования и в восстановлении разрушенной войной гражданской инфраструктуры."Поступающая в страну гуманитарная помощь эти проблемы не решит и жизнь сирийцев не нормализует", - заявил российский постпред.По его словам, от опосредованного влияния санкций Дамаск не в состоянии проводить валютные операции, необходимые для функционирования экономики, закупать на внешних рынках сырье, стройматериалы, "не говоря уже о медикаментах и медоборудовании, столь необходимом в условиях пандемии".
https://radiosputnik.ria.ru/20210222/siriya--1598543249.html
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россия, борис джонсон, василий небензя, совет безопасности оон, джо байден, великобритания, сирия, оон, сша, в мире

Байдена и Джонсона попросили отменить санкции против Сирии

20:25 25.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлены коллективные письма с просьбой отменить санкции против Сирии – ей грозит беспрецедентная гуманитарная катастрофа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы не раз говорили про соответствующие заключения спецдокладчика ООН по влиянию санкций на права человека госпожи (Елены) Довгань. На основании ее заключения в конце января этого года президенту Байдену и премьер-министру Джонсону за подписью более 90 человек были направлены коллективные письма с просьбой отменить антисирийские санкции", - сказал Небензя.
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По его словам, в числе подписантов не только представители академических и религиозных кругов, журналисты, гуманитарные работники, но и бывшие послы Великобритании, Германии, Туниса и Франции в Сирии, а также действующий член Палаты лордов Соединенного королевства.
"В этом письме прямо говорится, что "в правозащитной и гуманитарной среде утверждается консенсус, что такая форма коллективного наказания гражданского населения, как санкции, ведет Сирию к беспрецедентной гуманитарной катастрофе", - указал Небензя.
В ходе заседания заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что около 60% сирийского населения (это около 12,5 миллиона человек) не обладают регулярным доступом к безопасной еде. Сирийская экономика, по его словам, пережила множественные потрясения за прошедшие полтора года, выросли цены на товары. Более 70% сирийцев заявили, что взяли новый долг в прошлом году, указал Лоукок. По его словам, эти проблемы заметны во многих частях страны, но ситуация в частности плохая на северо-западе и северо-востоке.
"К сожалению, в брифинге гумкоординатора мы не услышали всех факторов, влияющих на гуманитарную ситуацию в Сирии", - заявил в свою очередь Небензя.
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"В частности, мы не услышали среди причин ухудшения экономической ситуации в Сирии незаконные односторонние рестрикции наших западных коллег. Между тем, именно они не позволяют экономике Сирии идти на поправку при всем старании властей", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, страдают от этого прежде всего простые сирийцы, которые нуждаются в доступе к адекватным социальным услугам в области здравоохранения, образования и в восстановлении разрушенной войной гражданской инфраструктуры.
"Поступающая в страну гуманитарная помощь эти проблемы не решит и жизнь сирийцев не нормализует", - заявил российский постпред.
По его словам, от опосредованного влияния санкций Дамаск не в состоянии проводить валютные операции, необходимые для функционирования экономики, закупать на внешних рынках сырье, стройматериалы, "не говоря уже о медикаментах и медоборудовании, столь необходимом в условиях пандемии".
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Война в СирииРоссияБорис ДжонсонВасилий НебензяСовет Безопасности ООНДжо БайденВеликобританияСирияООНСШАВ мире
 
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