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Культура
https://ria.ru/20210225/serial-1598924970.html
Объявлена дата премьеры сериала "Вампиры средней полосы"
Объявлена дата премьеры сериала "Вампиры средней полосы"
Сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли появится в Сети 18 марта, сообщила пресс-служба платформы Start. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:26
2021-02-25T14:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
юрий стоянов
михаил ефремов
татьяна догилева
смоленск
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли появится в Сети 18 марта, сообщила пресс-служба платформы Start."Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм "Реальные упыри". Очень веселое мокьюментари. Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив", – цитирует пресс-служба сценариста и продюсера фильма Алексея Акимова.Главную роль деда Славы – предводителя вампиров, живущих по людским законам в Смоленске, – должен был исполнить Михаил Ефремов, но после суда над ним из-за смертельного ДТП его заменили Юрием Стояновым.По словам Акимова, он изначально писал этот проект под Стоянова и хотел раскрыть драматический талант артиста, который большинству зрителей знаком как блестящий комедийный актер. Первый эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году, тогда Стоянов получил приз за лучшую мужскую роль, но сниматься вместо него начал Ефремов.Также роли в сериале роли исполнили Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Глеб Калюжный.
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кино и сериалы, новости культуры, юрий стоянов, михаил ефремов, татьяна догилева, смоленск

Объявлена дата премьеры сериала "Вампиры средней полосы"

14:26 25.02.2021 (обновлено: 14:49 25.02.2021)
 
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли появится в Сети 18 марта, сообщила пресс-служба платформы Start.
"Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм "Реальные упыри". Очень веселое мокьюментари. Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив", – цитирует пресс-служба сценариста и продюсера фильма Алексея Акимова.
Главную роль деда Славы – предводителя вампиров, живущих по людским законам в Смоленске, – должен был исполнить Михаил Ефремов, но после суда над ним из-за смертельного ДТП его заменили Юрием Стояновым.
© Start Studio (2020)Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Start Studio (2020)
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
По словам Акимова, он изначально писал этот проект под Стоянова и хотел раскрыть драматический талант артиста, который большинству зрителей знаком как блестящий комедийный актер. Первый эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году, тогда Стоянов получил приз за лучшую мужскую роль, но сниматься вместо него начал Ефремов.
Также роли в сериале роли исполнили Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Глеб Калюжный.
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮрий СтояновМихаил ЕфремовТатьяна ДогилеваСмоленск
 
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