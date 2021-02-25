https://ria.ru/20210225/serial-1598924970.html

Объявлена дата премьеры сериала "Вампиры средней полосы"

Объявлена дата премьеры сериала "Вампиры средней полосы"

Сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли появится в Сети 18 марта, сообщила пресс-служба платформы Start. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:26

2021-02-25T14:26

2021-02-25T14:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

юрий стоянов

михаил ефремов

татьяна догилева

смоленск

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли появится в Сети 18 марта, сообщила пресс-служба платформы Start."Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм "Реальные упыри". Очень веселое мокьюментари. Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив", – цитирует пресс-служба сценариста и продюсера фильма Алексея Акимова.Главную роль деда Славы – предводителя вампиров, живущих по людским законам в Смоленске, – должен был исполнить Михаил Ефремов, но после суда над ним из-за смертельного ДТП его заменили Юрием Стояновым.По словам Акимова, он изначально писал этот проект под Стоянова и хотел раскрыть драматический талант артиста, который большинству зрителей знаком как блестящий комедийный актер. Первый эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году, тогда Стоянов получил приз за лучшую мужскую роль, но сниматься вместо него начал Ефремов.Также роли в сериале роли исполнили Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Глеб Калюжный.

https://ria.ru/20210225/serialy-1598884765.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юрий стоянов, михаил ефремов, татьяна догилева, смоленск