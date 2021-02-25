ЕС вынесет решение по новым санкциям против России на следующей неделе
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет официально оформлено на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
В минувший понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций ввиду ситуации с Навальным. Речь идет об индивидуальных санкциях. Как сообщали СМИ, они могут затронуть "председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ". В МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
"В понедельник министры иностранных дел достигли политического решения по введению ограничительных мер против лиц, ответственных за его (Навального – ред.) арест и осуждение. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека", - сказал Мишель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав государств и правительств ЕС.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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