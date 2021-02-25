https://ria.ru/20210225/sanktsii-1599015713.html

ЕС вынесет решение по новым санкциям против России на следующей неделе

ЕС вынесет решение по новым санкциям против России на следующей неделе

Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет официально оформлено на... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:58

2021-02-25T22:58

2021-02-25T22:58

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

шарль мишель

алексей навальный

брюссель

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет официально оформлено на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.В минувший понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций ввиду ситуации с Навальным. Речь идет об индивидуальных санкциях. Как сообщали СМИ, они могут затронуть "председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ". В МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

россия

брюссель

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шарль мишель, алексей навальный, брюссель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, в мире