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ЕС вынесет решение по новым санкциям против России на следующей неделе
ЕС вынесет решение по новым санкциям против России на следующей неделе
Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет официально оформлено на... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:58
2021-02-25T22:58
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
шарль мишель
алексей навальный
брюссель
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет официально оформлено на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.В минувший понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций ввиду ситуации с Навальным. Речь идет об индивидуальных санкциях. Как сообщали СМИ, они могут затронуть "председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ". В МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шарль мишель, алексей навальный, брюссель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, в мире

ЕС вынесет решение по новым санкциям против России на следующей неделе

22:58 25.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет официально оформлено на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
В минувший понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций ввиду ситуации с Навальным. Речь идет об индивидуальных санкциях. Как сообщали СМИ, они могут затронуть "председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ". В МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.

"В понедельник министры иностранных дел достигли политического решения по введению ограничительных мер против лиц, ответственных за его (Навального – ред.) арест и осуждение. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека", - сказал Мишель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав государств и правительств ЕС.

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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Шарль МишельАлексей НавальныйБрюссельФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаЕвросоюзВ мире
 
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