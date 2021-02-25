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Стало известно, какие специалисты чувствуют себя уверенно на рынке труда
Стало известно, какие специалисты чувствуют себя уверенно на рынке труда
Представители сферы продаж и медико-фармакологической отрасли чувствуют себя наиболее уверенно на рынке труда, показало исследование HeadHunter, которое есть в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T07:40
2021-02-25T07:40
россия
headhunter
москва
санкт-петербург
работа
общество
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Представители сферы продаж и медико-фармакологической отрасли чувствуют себя наиболее уверенно на рынке труда, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, индекс самочувствия россиян на рынке труда в первом квартале 2021 года не претерпел серьезных изменений в сравнении с концом 2020 года, вырос на 0,02 пункта до минус 0,06.Наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда высказывают соискатели из Москвы (-0,09) и Санкт-Петербурга (-0,07). Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели на Урале (-0,02) и в Сибири (-0,03).Положительный индекс самочувствия на рынке труда в начале года продемонстрировали представители пяти сфер: продажи (0,04), медицина и фармацевтика (0,03), спорт и красота (0,01), рабочий персонал (0,01) и консультирование (0,004). Наименее уверены в себе топ-менеджеры (-0,19), представители сферы искусств и массмедиа (-0,14), а также безопасности (-0,14).Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российских соискателей.
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россия, headhunter, москва, санкт-петербург, работа, общество

Стало известно, какие специалисты чувствуют себя уверенно на рынке труда

07:40 25.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Представители сферы продаж и медико-фармакологической отрасли чувствуют себя наиболее уверенно на рынке труда, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, индекс самочувствия россиян на рынке труда в первом квартале 2021 года не претерпел серьезных изменений в сравнении с концом 2020 года, вырос на 0,02 пункта до минус 0,06.
Наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда высказывают соискатели из Москвы (-0,09) и Санкт-Петербурга (-0,07). Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели на Урале (-0,02) и в Сибири (-0,03).
Положительный индекс самочувствия на рынке труда в начале года продемонстрировали представители пяти сфер: продажи (0,04), медицина и фармацевтика (0,03), спорт и красота (0,01), рабочий персонал (0,01) и консультирование (0,004). Наименее уверены в себе топ-менеджеры (-0,19), представители сферы искусств и массмедиа (-0,14), а также безопасности (-0,14).
Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российских соискателей.
Газета Работа на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 04:06
Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
 
РоссияHeadHunterМоскваСанкт-ПетербургРаботаОбщество
 
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