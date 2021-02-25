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Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T04:06
2021-02-25T04:06
россия
headhunter
москва
московская область (подмосковье)
работа
общество
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, только пятая часть респондентов (20%) не считают поиск работы в своей профобласти сложным, большинство (71%) оценивают поиск работы как сложный.При этом наибольшие сложности испытывают представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).Также большинство опрошенных отметили, что для них или их семьи сейчас критично найти работу (73%). Некритичным поиск работы оказался для 23% респондентов. Наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и Московской области (-0,43), а также из регионов Уральского федерального округа (-0,42).Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российского соискателя.
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, headhunter, москва, московская область (подмосковье), работа, общество

Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда

04:06 25.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазета "Работа" на ярмарке вакансий
Газета Работа на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, только пятая часть респондентов (20%) не считают поиск работы в своей профобласти сложным, большинство (71%) оценивают поиск работы как сложный.
При этом наибольшие сложности испытывают представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).
Также большинство опрошенных отметили, что для них или их семьи сейчас критично найти работу (73%). Некритичным поиск работы оказался для 23% респондентов. Наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и Московской области (-0,43), а также из регионов Уральского федерального округа (-0,42).
Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российского соискателя.
Совещание в Роструде - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 10:51
Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии
 
РоссияHeadHunterМоскваМосковская область (Подмосковье)РаботаОбщество
 
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