https://ria.ru/20210225/rabota-1598859749.html

Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда

Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда

Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T04:06

2021-02-25T04:06

2021-02-25T04:06

россия

headhunter

москва

московская область (подмосковье)

работа

общество

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, только пятая часть респондентов (20%) не считают поиск работы в своей профобласти сложным, большинство (71%) оценивают поиск работы как сложный.При этом наибольшие сложности испытывают представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).Также большинство опрошенных отметили, что для них или их семьи сейчас критично найти работу (73%). Некритичным поиск работы оказался для 23% респондентов. Наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и Московской области (-0,43), а также из регионов Уральского федерального округа (-0,42).Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российского соискателя.

https://ria.ru/20210205/zarplata-1596129478.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, headhunter, москва, московская область (подмосковье), работа, общество