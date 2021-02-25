https://ria.ru/20210225/proverki-1598872108.html

В Приангарье завели девять дел после пыток и избиений в колониях и СИЗО

В Приангарье завели девять дел после пыток и избиений в колониях и СИЗО

Девять уголовных дел возбуждено по материалам проверок в колониях и СИЗО в Иркутской области, сообщает пресс-служба ФСИН России. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:01

2021-02-25T10:01

2021-02-25T10:01

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девять уголовных дел возбуждено по материалам проверок в колониях и СИЗО в Иркутской области, сообщает пресс-служба ФСИН России.На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных."На сегодняшний день в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено 9 уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России", - говорится в релизе.Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных. В отношении них ведутся проверочные мероприятия.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Так, в ходе проверки учреждений не нашла своего подтверждения информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам.С 18 января сотрудники ФСИН России опросили более 1000 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.

https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html

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иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область, происшествия