Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/proverki-1598872108.html
В Приангарье завели девять дел после пыток и избиений в колониях и СИЗО
В Приангарье завели девять дел после пыток и избиений в колониях и СИЗО
Девять уголовных дел возбуждено по материалам проверок в колониях и СИЗО в Иркутской области, сообщает пресс-служба ФСИН России. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:01
2021-02-25T10:01
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581913994_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_7f1ab6275179548e711d373a79e87d79.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девять уголовных дел возбуждено по материалам проверок в колониях и СИЗО в Иркутской области, сообщает пресс-служба ФСИН России.На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных."На сегодняшний день в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено 9 уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России", - говорится в релизе.Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных. В отношении них ведутся проверочные мероприятия.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Так, в ходе проверки учреждений не нашла своего подтверждения информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам.С 18 января сотрудники ФСИН России опросили более 1000 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.
https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html
https://ria.ru/20210208/zaklyuchennye-1596507079.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581913994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3577675314cda2838874f47595de98be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область, происшествия

В Приангарье завели девять дел после пыток и избиений в колониях и СИЗО

10:01 25.02.2021
 
© РИА Новости / Олег ЛасточкинКолония
Колония - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девять уголовных дел возбуждено по материалам проверок в колониях и СИЗО в Иркутской области, сообщает пресс-служба ФСИН России.
На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных.
Внутренний двор и церковь в СИЗО № 1 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 08:00
"В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
"На сегодняшний день в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено 9 уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России", - говорится в релизе.
Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных. В отношении них ведутся проверочные мероприятия.
Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Так, в ходе проверки учреждений не нашла своего подтверждения информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам.
С 18 января сотрудники ФСИН России опросили более 1000 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Табличка на воротах исправительной колонии №15 в Ангарске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 14:05
ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.
Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Иркутская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния