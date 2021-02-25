https://ria.ru/20210225/protokol-1599018429.html

На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию

На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию

На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T23:55

2021-02-25T23:55

2021-02-25T23:55

россия

александр рогожкин

кпрф

происшествия

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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, парламентария оставили в полиции до суда, сообщила РИА Новости первый секретарь горкома КПРФ Юлиана Котова.Ранее Котова сообщила, что Рогожкина задержали в четверг, когда он посещал в спецприемнике товарища по партии, который помещен под административный арест.Она пояснила, что протокол составлен "за организацию, призывы к несанкционированному мероприятию 23 февраля".Рогожкину грозит административный штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток административного ареста.Ранее пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.В главке МВД по региону не стали комментировать сообщения о задержаниях членов КПРФ.

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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россия, александр рогожкин, кпрф, происшествия