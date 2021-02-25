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На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию
На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию
На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:55
2021-02-25T23:55
россия
александр рогожкин
кпрф
происшествия
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, парламентария оставили в полиции до суда, сообщила РИА Новости первый секретарь горкома КПРФ Юлиана Котова.Ранее Котова сообщила, что Рогожкина задержали в четверг, когда он посещал в спецприемнике товарища по партии, который помещен под административный арест.Она пояснила, что протокол составлен "за организацию, призывы к несанкционированному мероприятию 23 февраля".Рогожкину грозит административный штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток административного ареста.Ранее пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.В главке МВД по региону не стали комментировать сообщения о задержаниях членов КПРФ.
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
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россия, александр рогожкин, кпрф, происшествия

На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию

23:55 25.02.2021
 
© Фото : Министерство образования Пензенской областиМонумент воинской и трудовой славы в Пензе
Монумент воинской и трудовой славы в Пензе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Министерство образования Пензенской области
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, парламентария оставили в полиции до суда, сообщила РИА Новости первый секретарь горкома КПРФ Юлиана Котова.
Ранее Котова сообщила, что Рогожкина задержали в четверг, когда он посещал в спецприемнике товарища по партии, который помещен под административный арест.
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"К нему (Рогожкину) пустили адвоката… Составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга". Адвокат подал ходатайство с просьбой освободить его (депутата) до суда - не освободили, оставили в отделении полиции. Суд будет ориентировочно завтра утром", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что протокол составлен "за организацию, призывы к несанкционированному мероприятию 23 февраля".
Рогожкину грозит административный штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток административного ареста.
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Ранее пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.
В главке МВД по региону не стали комментировать сообщения о задержаниях членов КПРФ.
 
РоссияАлександр РогожкинКПРФПроисшествия
 
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