https://ria.ru/20210225/protokol-1599018429.html
На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию
На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию
На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:55
2021-02-25T23:55
2021-02-25T23:55
россия
александр рогожкин
кпрф
происшествия
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, парламентария оставили в полиции до суда, сообщила РИА Новости первый секретарь горкома КПРФ Юлиана Котова.Ранее Котова сообщила, что Рогожкина задержали в четверг, когда он посещал в спецприемнике товарища по партии, который помещен под административный арест.Она пояснила, что протокол составлен "за организацию, призывы к несанкционированному мероприятию 23 февраля".Рогожкину грозит административный штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток административного ареста.Ранее пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.В главке МВД по региону не стали комментировать сообщения о задержаниях членов КПРФ.
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россия, александр рогожкин, кпрф, происшествия
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
На задержанного депутата Пензенской городской думы от КПРФ Александра Рогожкина
составили административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, парламентария оставили в полиции до суда, сообщила РИА Новости первый секретарь горкома КПРФ Юлиана Котова.
Ранее Котова сообщила, что Рогожкина задержали в четверг, когда он посещал в спецприемнике товарища по партии, который помещен под административный арест.
"К нему (Рогожкину) пустили адвоката… Составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга". Адвокат подал ходатайство с просьбой освободить его (депутата) до суда - не освободили, оставили в отделении полиции. Суд будет ориентировочно завтра утром", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что протокол составлен "за организацию, призывы к несанкционированному мероприятию 23 февраля".
Рогожкину грозит административный штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток административного ареста.
Ранее пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.
В главке МВД по региону не стали комментировать сообщения о задержаниях членов КПРФ
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