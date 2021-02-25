https://ria.ru/20210225/posobiya-1598875186.html

В ГД предложили отменить ограничения для инвалидов на получение пособий

В ГД предложили отменить ограничения для инвалидов на получение пособий

Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить ограничения для инвалидов на одновременное... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:25

2021-02-25T10:25

2021-02-25T10:25

борис пайкин

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить ограничения для инвалидов на одновременное получение пособия по инвалидности и по иным причинам, проект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения вносятся в закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предлагается признать утратившей силу часть 3 статьи 28 федерального закона.Как пояснил один из авторов проекта, председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, законопроект "устраняет серьезную социальную дискриминацию и несправедливость по отношению к людям с инвалидностью, имеющим право на ежемесячную денежную выплату еще и по другому основанию".Как отмечается в пояснительной записке, в законе "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", принятом в 1995 году, такая возможность предоставлялась только пострадавшим при ликвидации последствий Чернобыльской аварии и людям, подвергшимся радиационному воздействию на Семипалатинском полигоне. "Остальные категории инвалидов до сих пор не могут одновременно получать выплаты, положенные за инвалидность и по иной причине. Самая распространенная категория граждан, которые ущемлены этими ограничениями, – ветераны труда. И это совершенно несправедливо!" - заметил Пайкин.Он напомнил, что для того, чтобы получить почетное звание ветерана труда, надо больше 30 лет отработать, удостоиться ведомственных наград и поощрений. "То есть речь идет о людях, которые добросовестно трудились на благо страны долгие годы. Но при этом, получив в преклонном возрасте инвалидность, они не могут рассчитывать на дополнительные выплаты", - заметил глава комитета. По его данным, эти выплаты, например, в Санкт-Петербурге составляют 947 рублей, в Москве – 1056 рублей."Старшее поколение и так недостаточно обеспечено. Мы ответственны за социальную защищенность и достойный уровень дохода этих людей. И гарантия ежемесячных денежных выплат инвалидам со званием "Ветеран труда" или по иным основаниям – наш прямой гражданский долг как законодателей", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html

https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html

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борис пайкин, россия, госдума рф, общество