Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Полярный
ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию аэропорта Полярный в Якутии, в ходе обновления искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома полеты не будут прекращены, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы.
Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропорта в городе Удачный Мирнинского района Якутии. "По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в управлении.
Отмечается, что аэропорт Полярный обеспечивает региональные рейсы, а также внутренние прямые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Москву. Кроме того, он служит запасным аэродромом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию.
"Для эксплуатации расчетных типов воздушных судов - Ил-76ТД (по габаритам) и Boeing 737-800 (по нагрузке на покрытие) - требуется реконструкция всех элементов аэродрома Полярного, усиление искусственной взлетно-посадочной полосы, устройство новых покрытий рулежных дорожек и перрона. Кроме того, сооружения летного поля исчерпали свой эксплуатационный ресурс, не соответствуют требованиям современных авиационных правил и не обеспечивают возможности приема современных воздушных судов, в связи с чем принято решение об их демонтаже", - говорится в сообщении.
Проектом предусмотрена последовательная реконструкция участков искусственной взлетно-посадочной полосы Полярного. Общая длина обновленной ИВПП составит 2500 метров. "Реконструкцию планируется провести в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов воздушных судов. Генеральная проектная организация – АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект". Застройщик - ФКП "Аэропорты Севера", - добавили в ведомстве.