https://ria.ru/20210225/polyarnyy-1598943186.html

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Полярный

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Полярный

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию аэропорта Полярный в Якутии, в ходе обновления искусственной взлетно-посадочной полосы... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:37

2021-02-25T15:37

2021-02-25T15:37

республика саха (якутия)

россия

главгосэкспертиза россии

москва

мирнинский район

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ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию аэропорта Полярный в Якутии, в ходе обновления искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома полеты не будут прекращены, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы.Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропорта в городе Удачный Мирнинского района Якутии. "По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в управлении.Отмечается, что аэропорт Полярный обеспечивает региональные рейсы, а также внутренние прямые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Москву. Кроме того, он служит запасным аэродромом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию.Проектом предусмотрена последовательная реконструкция участков искусственной взлетно-посадочной полосы Полярного. Общая длина обновленной ИВПП составит 2500 метров. "Реконструкцию планируется провести в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов воздушных судов. Генеральная проектная организация – АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект". Застройщик - ФКП "Аэропорты Севера", - добавили в ведомстве.Ранее сообщалось о том, что по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в Якутии в этом году завершится реконструкция аэропортовых комплексов Олекминска и Жиганска, а в 2022 году - городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сангар, Белая Гора, Депутатский, Хандыга.

https://ria.ru/20210224/aviaokhrana-1598925196.html

https://ria.ru/20210219/yakutiya-1598125399.html

https://ria.ru/20210219/avtomobili-1598114231.html

россия

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мирнинский район

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россия, главгосэкспертиза россии, москва, мирнинский район