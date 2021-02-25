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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210225/polyarnyy-1598943186.html
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Полярный
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Полярный
Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию аэропорта Полярный в Якутии, в ходе обновления искусственной взлетно-посадочной полосы... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:37
2021-02-25T15:37
республика саха (якутия)
россия
главгосэкспертиза россии
москва
мирнинский район
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ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию аэропорта Полярный в Якутии, в ходе обновления искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома полеты не будут прекращены, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы.Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропорта в городе Удачный Мирнинского района Якутии. "По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в управлении.Отмечается, что аэропорт Полярный обеспечивает региональные рейсы, а также внутренние прямые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Москву. Кроме того, он служит запасным аэродромом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию.Проектом предусмотрена последовательная реконструкция участков искусственной взлетно-посадочной полосы Полярного. Общая длина обновленной ИВПП составит 2500 метров. "Реконструкцию планируется провести в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов воздушных судов. Генеральная проектная организация – АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект". Застройщик - ФКП "Аэропорты Севера", - добавили в ведомстве.Ранее сообщалось о том, что по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в Якутии в этом году завершится реконструкция аэропортовых комплексов Олекминска и Жиганска, а в 2022 году - городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сангар, Белая Гора, Депутатский, Хандыга.
https://ria.ru/20210224/aviaokhrana-1598925196.html
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россия, главгосэкспертиза россии, москва, мирнинский район

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Полярный

15:37 25.02.2021
 
© Фото : Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера" Аэропорт "Полярный" в Якутии
Аэропорт Полярный в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера"
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию аэропорта Полярный в Якутии, в ходе обновления искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома полеты не будут прекращены, сообщается на сайте Главного управления государственной экспертизы.
Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропорта в городе Удачный Мирнинского района Якутии. "По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в управлении.
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Отмечается, что аэропорт Полярный обеспечивает региональные рейсы, а также внутренние прямые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Москву. Кроме того, он служит запасным аэродромом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию.

"Для эксплуатации расчетных типов воздушных судов - Ил-76ТД (по габаритам) и Boeing 737-800 (по нагрузке на покрытие) - требуется реконструкция всех элементов аэродрома Полярного, усиление искусственной взлетно-посадочной полосы, устройство новых покрытий рулежных дорожек и перрона. Кроме того, сооружения летного поля исчерпали свой эксплуатационный ресурс, не соответствуют требованиям современных авиационных правил и не обеспечивают возможности приема современных воздушных судов, в связи с чем принято решение об их демонтаже", - говорится в сообщении.

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Проектом предусмотрена последовательная реконструкция участков искусственной взлетно-посадочной полосы Полярного. Общая длина обновленной ИВПП составит 2500 метров. "Реконструкцию планируется провести в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов воздушных судов. Генеральная проектная организация – АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект". Застройщик - ФКП "Аэропорты Севера", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в Якутии в этом году завершится реконструкция аэропортовых комплексов Олекминска и Жиганска, а в 2022 году - городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сангар, Белая Гора, Депутатский, Хандыга.
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Республика Саха (Якутия)РоссияГлавгосэкспертиза РоссииМоскваМирнинский район
 
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