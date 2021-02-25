https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598954304.html

Пашинян второй раз за день возглавил шествие своих сторонников в Ереване

Пашинян второй раз за день возглавил шествие своих сторонников в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз за четверг возглавил шествие своих сторонников по улицам Еревана, шествие охраняют усиленные наряды полиции,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:18

2021-02-25T16:18

2021-02-25T17:11

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз за четверг возглавил шествие своих сторонников по улицам Еревана, шествие охраняют усиленные наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.Пашинян днем около часа водил по центру Еревана своих сторонников. Потом он выступил перед собравшимися на центральной площади - площади Республики. Сейчас по улицам армянской столицы, толпой и выкрикивая лозунги в поддержку главы правительства, движутся не менее тысячи человек. Им сигналят проезжающие мимо автомобили. Некоторые прохожие приветственно машут руками.В четверг в Ереване проходят несколько акций как в поддержку Пашиняна, так и его оппонентов, выступающие на отставку премьера. Периодически между ними происходят столкновения.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598934380.html

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