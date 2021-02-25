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Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов

Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников заявил, что снимает тему внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:50

2021-02-25T15:50

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никол пашинян

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ситуация в армении

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников заявил, что снимает тему внеочередных парламентских выборов.Ранее он допускал возможность обсуждения проведения внеочередных выборов.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

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Ереванцы поют гимн ВС Армении на площади Свободы На площади Свободы в Ереване оппозиция поет гимн ВС Армении. Так собравшиеся поддерживают требование Генштаба страны об отставке премьера. 2021-02-25T15:50 true PT0M38S

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никол пашинян, армен саркисян, армения, ситуация в армении, в мире