https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598944564.html

Пашинян призвал начальника Генштаба добровольно уйти в отставку

Пашинян призвал начальника Генштаба добровольно уйти в отставку

Премьер Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что предлагал президенту Армену Саркисяну подписать заявление об отставке... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:44

2021-02-25T15:44

2021-02-25T17:10

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

ситуация в армении

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что предлагал президенту Армену Саркисяну подписать заявление об отставке начальника генштаба Оника Гаспаряна, но президент его не подписал; Пашинян призвал начальника генштаба добровольно уйти в отставку.Он призвал начальника генштаба добровольно уйти в отставку. "Я ожидаю, что или президент республики подпишет указ об освобождении начальника генштаба, или он сам уходит, и я начинаю политконсультации даже с самыми острыми критиками", - отметил премьер.В четверг в Ереване проходят акции сторонников и противников премьера Армении. Периодически между ними происходили столкновения. Президент Саркисян заявил, что принимает меры по снижению эскалации в стране и поиску мирного урегулирования ситуации.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

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Ереванцы поют гимн ВС Армении на площади Свободы На площади Свободы в Ереване оппозиция поет гимн ВС Армении. Так собравшиеся поддерживают требование Генштаба страны об отставке премьера. 2021-02-25T15:44 true PT0M38S

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