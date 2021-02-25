https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598943408.html

Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ

Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на митинге в Ереване, что вопрос его ухода должен решить народ. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:37

2021-02-25T15:37

2021-02-25T17:09

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на митинге в Ереване, что вопрос его ухода должен решить народ.По словам премьера, он предлагал оппозиции рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию. "Только народ может решать эти вопросы. Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", - заявил премьер.В четверг в Ереване проходят акции сторонников и противников премьера Армении. Периодически между ними происходили столкновения.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598939511.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598920098.html

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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире