https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598906730.html

Премьер Армении Пашинян вышел к сторонникам на площади Республики

Премьер Армении Пашинян вышел к сторонникам на площади Республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:59

2021-02-25T12:59

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

армения

в мире

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РЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване.Он напомнил, что вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства, и назвал ситуацию в стране управляемой.Пашинян заявил, что готов обсуждать наболевшие вопросы, подчеркнув, что "врагов внутри Армении у нас нет".Реакцию военных, которые потребовали сегодня его отставки, премьер назвал эмоциональной, и добавил, что даже уволенные военачальники остаются "его братьями и солдатами Родины".В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, армения, в мире