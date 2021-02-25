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Студента-тиктокера отчислили после танцев на Мамаевом кургане
Студента-тиктокера отчислили после танцев на Мамаевом кургане
Студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:18
2021-02-25T19:18
россия
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщается на сайте вуза.Ранее сообщалось, что в среду полиция задержала 20-летнего студента Волгоградского института управления РАНХиГС, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия знаменитой скульптуры на Мамаевом кургане. Свои действия, по данным полиции, он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой канал. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".По информации вуза, в четверг на дисциплинарной комиссии института было рассмотрено происшествие со студентом, его поведение назвали "недопустимым и чудовищным"."Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова", - сообщается на сайте вуза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
“Я хотел снять тренд” - тиктокер о танце на Мамаевом кургане
Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане. Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".
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россия, волгоград, происшествия

Студента-тиктокера отчислили после танцев на Мамаевом кургане

19:18 25.02.2021
 
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиПолицейские установили и задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане
Полицейские установили и задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщается на сайте вуза.
Ранее сообщалось, что в среду полиция задержала 20-летнего студента Волгоградского института управления РАНХиГС, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия знаменитой скульптуры на Мамаевом кургане. Свои действия, по данным полиции, он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой канал. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
По информации вуза, в четверг на дисциплинарной комиссии института было рассмотрено происшествие со студентом, его поведение назвали "недопустимым и чудовищным".
"Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова", - сообщается на сайте вуза.
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