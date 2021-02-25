https://ria.ru/20210225/otchislenie-1598993855.html

Студента-тиктокера отчислили после танцев на Мамаевом кургане

Студента-тиктокера отчислили после танцев на Мамаевом кургане

Студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:18

2021-02-25T19:18

2021-02-25T19:18

россия

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Студента-тиктокера, станцевавшего полуголым возле скульптуры "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщается на сайте вуза.Ранее сообщалось, что в среду полиция задержала 20-летнего студента Волгоградского института управления РАНХиГС, который выложил в TikTok видео, где он раздетый по пояс танцует у подножия знаменитой скульптуры на Мамаевом кургане. Свои действия, по данным полиции, он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой канал. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".По информации вуза, в четверг на дисциплинарной комиссии института было рассмотрено происшествие со студентом, его поведение назвали "недопустимым и чудовищным"."Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова", - сообщается на сайте вуза.

https://ria.ru/20210128/arest-1595036667.html

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“Я хотел снять тренд” - тиктокер о танце на Мамаевом кургане Полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане. Ранее правоохранительные органы организовали проверку видео, выложенного в TikTok, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!". 2021-02-25T19:18 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волгоград, происшествия