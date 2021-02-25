https://ria.ru/20210225/nischeta-1598862507.html
Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае
Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае
Китай добился полной победы над абсолютной нищетой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном успехам в борьбе с бедностью. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T07:56
2021-02-25T07:56
2021-02-25T09:39
хунань
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ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Китай добился полной победы над абсолютной нищетой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном успехам в борьбе с бедностью.По его словам, за последние восемь лет удалось вывести из нищеты 98,99 миллиона сельских жителей, а из списка бедных районов исключили 832 уезда и 128 тысяч деревень. На это китайское правительство потратило почти 1,6 триллиона юаней (порядка 246 миллиардов долларов).Всего же за время политики реформ и открытости, провозглашенной в конце 1970-х, от бедности избавились 770 миллионов человек, добавил Си Цзиньпин."За этот период Китай внес 70 процентов в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории", — подчеркнул он.Си Цзиньпин впервые провозгласил идею борьбы с бедностью в 2013 году, во время инспекционной поездки в провинцию Хунань. По его словам, нужно обеспечить вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в "общество всеобщей средней зажиточности". Власти Китая ставили целью добиться этого до конца 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.
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хунань, си цзиньпин, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Китай
добился полной победы над абсолютной нищетой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин
на собрании, посвященном успехам в борьбе с бедностью.
По его словам, за последние восемь лет удалось вывести из нищеты 98,99 миллиона сельских жителей, а из списка бедных районов исключили 832 уезда и 128 тысяч деревень. На это китайское правительство потратило почти 1,6 триллиона юаней (порядка 246 миллиардов долларов).
Всего же за время политики реформ и открытости, провозглашенной в конце 1970-х, от бедности избавились 770 миллионов человек, добавил Си Цзиньпин.
"За этот период Китай внес 70 процентов в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории", — подчеркнул он.
Си Цзиньпин впервые провозгласил идею борьбы с бедностью в 2013 году, во время инспекционной поездки в провинцию Хунань
. По его словам, нужно обеспечить вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в "общество всеобщей средней зажиточности". Власти Китая ставили целью добиться этого до конца 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.