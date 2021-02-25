Памятник Невскому был бы более органичен на Лубянке, считает политолог
16:17 25.02.2021 (обновлено: 19:37 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Памятник Александру Невскому был бы более органичен на Лубянской площади, но окончательный выбор за москвичами, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
"Мне кажется, у каждого варианта есть свои плюсы, есть свои минусы, но я сторонник той теории, что памятники ставят не людям, а представлениям о конкретной эпохе этих людей. Вот памятник Дзержинскому, мне кажется, соответствовал тому времени, когда он был поставлен. А сейчас, мне кажется, памятник Невскому был бы более органичен, с учетом того, что в этом году мы отмечаем 800 лет со дня его рождения, и это великий русский святой, да и каждый из тех, кто учил историю, помнит Ледовое побоище и Невскую битву", - сказал Чеснаков в эфире "Эхо Москвы".
Он добавил, что окончательное решение, в любом случае, за москвичами. По его мнению, такое голосование может применяться в Москве и в дальнейшем.
Вчера, 12:56Памятник Дзержинскому может снова оказаться на ЛубянкеНачалось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе "Активный гражданин". Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.
"Возможно, это будет новой практикой для мэрии Москвы, и мы будем часто голосовать за какие-то изменения в окружающей нас культурной и социальной среде", - полагает Чеснаков.