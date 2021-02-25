Памятник Невскому был бы более органичен на Лубянке, считает политолог

"Мне кажется, у каждого варианта есть свои плюсы, есть свои минусы, но я сторонник той теории, что памятники ставят не людям, а представлениям о конкретной эпохе этих людей. Вот памятник Дзержинскому, мне кажется, соответствовал тому времени, когда он был поставлен. А сейчас, мне кажется, памятник Невскому был бы более органичен, с учетом того, что в этом году мы отмечаем 800 лет со дня его рождения, и это великий русский святой, да и каждый из тех, кто учил историю, помнит Ледовое побоище и Невскую битву", - сказал Чеснаков в эфире "Эхо Москвы".