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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/nevskiy-1598953850.html
Памятник Невскому был бы более органичен на Лубянке, считает политолог
Памятник Невскому был бы более органичен на Лубянке, считает политолог
Памятник Александру Невскому был бы более органичен на Лубянской площади, но окончательный выбор за москвичами, заявил руководитель научного совета Центра... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:17
2021-02-25T19:37
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр невский
феликс дзержинский
алексей чеснаков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Памятник Александру Невскому был бы более органичен на Лубянской площади, но окончательный выбор за москвичами, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.Он добавил, что окончательное решение, в любом случае, за москвичами. По его мнению, такое голосование может применяться в Москве и в дальнейшем.
https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598942393.html
https://ria.ru/20210225/pamyatnik-dzerzhinskomu-mozhet-snova-okazatsya-na-lubyanke-1598906194.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, феликс дзержинский, алексей чеснаков, москва, общество

Памятник Невскому был бы более органичен на Лубянке, считает политолог

16:17 25.02.2021 (обновлено: 19:37 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Подгорчук / Перейти в фотобанкПамятник Александру Невскому в Калининграде
Памятник Александру Невскому в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Памятник Александру Невскому был бы более органичен на Лубянской площади, но окончательный выбор за москвичами, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 15:33Культура
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

"Мне кажется, у каждого варианта есть свои плюсы, есть свои минусы, но я сторонник той теории, что памятники ставят не людям, а представлениям о конкретной эпохе этих людей. Вот памятник Дзержинскому, мне кажется, соответствовал тому времени, когда он был поставлен. А сейчас, мне кажется, памятник Невскому был бы более органичен, с учетом того, что в этом году мы отмечаем 800 лет со дня его рождения, и это великий русский святой, да и каждый из тех, кто учил историю, помнит Ледовое побоище и Невскую битву", - сказал Чеснаков в эфире "Эхо Москвы".

Он добавил, что окончательное решение, в любом случае, за москвичами. По его мнению, такое голосование может применяться в Москве и в дальнейшем.
Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 12:56
Памятник Дзержинскому может снова оказаться на ЛубянкеНачалось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе "Активный гражданин". Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.
"Возможно, это будет новой практикой для мэрии Москвы, и мы будем часто голосовать за какие-то изменения в окружающей нас культурной и социальной среде", - полагает Чеснаков.
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийФеликс ДзержинскийАлексей ЧеснаковМоскваОбщество
 
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