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Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина"
Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина"
Алексея Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:06
2021-02-25T19:27
бруно лепру
вадим кобзев
матросская тишина
алексей навальный
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Алексея Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Сегодня я пришел к нему на свидание, меня продержали там три часа и в итоге сказали, что свидание невозможно, так как он этапирован", — сказал адвокат.По его словам, ему отказались сообщать, куда именно отправили Навального, но он предположил, что в колонию.По закону ФСИН позднее должна сообщить о месте отбывания наказания родственникам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он около 60 раз не отметился в инспекции вовремя и получал многочисленные административные наказания. При этом суд засчитал ему время, проведенное под домашним арестом. Всего осужденному предстоит провести в заключении два года и пять месяцев.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
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бруно лепру, вадим кобзев, матросская тишина, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина"

18:06 25.02.2021 (обновлено: 19:27 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Алексея Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Сегодня я пришел к нему на свидание, меня продержали там три часа и в итоге сказали, что свидание невозможно, так как он этапирован", — сказал адвокат.
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Навальный уничтожил себя как политика за один день
По его словам, ему отказались сообщать, куда именно отправили Навального, но он предположил, что в колонию.
По закону ФСИН позднее должна сообщить о месте отбывания наказания родственникам.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он около 60 раз не отметился в инспекции вовремя и получал многочисленные административные наказания. При этом суд засчитал ему время, проведенное под домашним арестом. Всего осужденному предстоит провести в заключении два года и пять месяцев.
Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
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Бруно ЛепруВадим КобзевМатросская тишинаАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваФранцияПроисшествияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
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