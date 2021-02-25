https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598979274.html

Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина"

Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина"

Алексея Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:06

2021-02-25T18:06

2021-02-25T19:27

бруно лепру

вадим кобзев

матросская тишина

алексей навальный

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Алексея Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Сегодня я пришел к нему на свидание, меня продержали там три часа и в итоге сказали, что свидание невозможно, так как он этапирован", — сказал адвокат.По его словам, ему отказались сообщать, куда именно отправили Навального, но он предположил, что в колонию.По закону ФСИН позднее должна сообщить о месте отбывания наказания родственникам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он около 60 раз не отметился в инспекции вовремя и получал многочисленные административные наказания. При этом суд засчитал ему время, проведенное под домашним арестом. Всего осужденному предстоит провести в заключении два года и пять месяцев.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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бруно лепру, вадим кобзев, матросская тишина, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)