https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html

Пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального

Пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров рассказали РИА Новости, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:49

2021-02-25T17:49

2021-02-25T21:15

россия

ив роше

леонид волков

алексей навальный

amnesty international

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров рассказали РИА Новости, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова.Накануне генеральный секретарь Amnesty International поблагодарила в Twitter главу штабов Навального "за прямой разговор", Волков, в свою очередь, написал в соцсети, что никогда не разговаривал с ней и не удивится, если она разговаривала с российскими пранкерами.Вован и Лексус подтвердили, что именно они общались с Amnesty Intenrational.В разговоре представители организации заявили, что дали Навальному статус "узника совести", чтобы "сделать как можно более громкое заявление" после его ареста. А лишение статуса произошло после "детальной экспертизы того, что Алексей сказал публично в прошлом".Также в Amnesty International назвали непрактичным предложение снова вернуть Навальному статус "узника совести", поскольку это никак ему не поможет. Вместо этого организация предложила развернуть кампанию в соцсетях с требованиями освободить Навального, чтобы переключить внимание СМИ и уйти от дискуссии о статусе.Правозащитники также заявили, что центральный офис организации не общается с RT и никак не реагирует на запросы телеканала, однако это делают региональные офисы. Именно через них в СМИ просочилась информация о лишении Навального статуса "узника совести".После этого пранкер спросил, будет ли Amnesty International реагировать на аресты российских журналистов в Латвии."Мы не реагируем на это и не планируем обращать внимание как минимум сейчас. Вам не нужно переживать, что мы что-либо скажем по этому поводу", — ответил представитель организации.По словам пранкера, кроме него, Алексея Столярова и Джулии Верхаар в конференции приняли участие директор по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Запись разговора пранкеры опубликовали на канале в YouTube.Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Алексея Навального узником совести (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали прошлые высказывания блогера.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили власти России.Запрет вещания российских телеканаловРанее Нацсовет по электронным СМИ Латвии запретил с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит вещание крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями масс-медиа, отмечали в дипломатическом ведомстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, леонид волков, алексей навальный, amnesty international