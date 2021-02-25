https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html
Пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального
Пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров рассказали РИА Новости, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:49
2021-02-25T17:49
2021-02-25T21:15
россия
ив роше
леонид волков
алексей навальный
amnesty international
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров рассказали РИА Новости, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова.Накануне генеральный секретарь Amnesty International поблагодарила в Twitter главу штабов Навального "за прямой разговор", Волков, в свою очередь, написал в соцсети, что никогда не разговаривал с ней и не удивится, если она разговаривала с российскими пранкерами.Вован и Лексус подтвердили, что именно они общались с Amnesty Intenrational.В разговоре представители организации заявили, что дали Навальному статус "узника совести", чтобы "сделать как можно более громкое заявление" после его ареста. А лишение статуса произошло после "детальной экспертизы того, что Алексей сказал публично в прошлом".Также в Amnesty International назвали непрактичным предложение снова вернуть Навальному статус "узника совести", поскольку это никак ему не поможет. Вместо этого организация предложила развернуть кампанию в соцсетях с требованиями освободить Навального, чтобы переключить внимание СМИ и уйти от дискуссии о статусе.Правозащитники также заявили, что центральный офис организации не общается с RT и никак не реагирует на запросы телеканала, однако это делают региональные офисы. Именно через них в СМИ просочилась информация о лишении Навального статуса "узника совести".После этого пранкер спросил, будет ли Amnesty International реагировать на аресты российских журналистов в Латвии."Мы не реагируем на это и не планируем обращать внимание как минимум сейчас. Вам не нужно переживать, что мы что-либо скажем по этому поводу", — ответил представитель организации.По словам пранкера, кроме него, Алексея Столярова и Джулии Верхаар в конференции приняли участие директор по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Запись разговора пранкеры опубликовали на канале в YouTube.Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Алексея Навального узником совести (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали прошлые высказывания блогера.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили власти России.Запрет вещания российских телеканаловРанее Нацсовет по электронным СМИ Латвии запретил с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит вещание крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями масс-медиа, отмечали в дипломатическом ведомстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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РИА Новости
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россия, ив роше, леонид волков, алексей навальный, amnesty international
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров рассказали РИА Новости, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International
от имени руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова
.
Накануне генеральный секретарь Amnesty International поблагодарила в Twitter главу штабов Навального "за прямой разговор", Волков, в свою очередь, написал в соцсети, что никогда не разговаривал с ней и не удивится, если она разговаривала с российскими пранкерами.
Вован и Лексус подтвердили, что именно они общались с Amnesty Intenrational.
В разговоре представители организации заявили, что дали Навальному статус "узника совести", чтобы "сделать как можно более громкое заявление" после его ареста. А лишение статуса произошло после "детальной экспертизы того, что Алексей сказал публично в прошлом".
Также в Amnesty International назвали непрактичным предложение снова вернуть Навальному статус "узника совести", поскольку это никак ему не поможет. Вместо этого организация предложила развернуть кампанию в соцсетях с требованиями освободить Навального, чтобы переключить внимание СМИ и уйти от дискуссии о статусе.
Правозащитники также заявили, что центральный офис организации не общается с RT и никак не реагирует на запросы телеканала, однако это делают региональные офисы. Именно через них в СМИ просочилась информация о лишении Навального статуса "узника совести".
После этого пранкер спросил, будет ли Amnesty International реагировать на аресты российских журналистов в Латвии.
"Мы не реагируем на это и не планируем обращать внимание как минимум сейчас. Вам не нужно переживать, что мы что-либо скажем по этому поводу", — ответил представитель организации.
По словам пранкера, кроме него, Алексея Столярова и Джулии Верхаар в конференции приняли участие директор по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Запись разговора пранкеры опубликовали на канале в YouTube.
Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Алексея Навального узником совести (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали прошлые высказывания блогера.
Суд в Москве
2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше
" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека
: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили власти России
.
Запрет вещания российских телеканалов
Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии запретил с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит вещание крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями масс-медиа, отмечали в дипломатическом ведомстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".