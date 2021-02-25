Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598931584.html
Навальный пропустил срок подачи жалобы на решение суда по иску к Пескову
Навальный пропустил срок подачи жалобы на решение суда по иску к Пескову
Пресненский суд Москвы не разрешил Алексею Навальному, пропустившему срок подачи жалобы, опротестовать отказ рассмотреть его иск к пресс-секретарю президента РФ РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:48
2021-02-25T14:48
россия
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283628_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_a52365c6051769d7f5252cebded5ca7f.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не разрешил Алексею Навальному, пропустившему срок подачи жалобы, опротестовать отказ рассмотреть его иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ранее иск Навального оставили без движения, дав время исправить недостатки, а когда ничего исправлено не было - вернули. Это решение можно было обжаловать, но представитель Навального не подал частную жалобу в установленное время, а затем обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.Ранее Кокая сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стали опубликованные в СМИ высказывания Пескова о том, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация".В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента. Денежных требований не было заявлено.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283628_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e0f1904b4c954df7eba4c358836586bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия

Навальный пропустил срок подачи жалобы на решение суда по иску к Пескову

14:48 25.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не разрешил Алексею Навальному, пропустившему срок подачи жалобы, опротестовать отказ рассмотреть его иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Ранее иск Навального оставили без движения, дав время исправить недостатки, а когда ничего исправлено не было - вернули. Это решение можно было обжаловать, но представитель Навального не подал частную жалобу в установленное время, а затем обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 20:27
Навальный уничтожил себя как политика за один день

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении заявления представителя Навального А. о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу частной жалобы на определение суда от 12 января 2021 года о возврате искового заявления", - сказала пресс-секретарь.

Ранее Кокая сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стали опубликованные в СМИ высказывания Пескова о том, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента. Денежных требований не было заявлено.
 
РоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния