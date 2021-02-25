https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598931584.html
Навальный пропустил срок подачи жалобы на решение суда по иску к Пескову
Навальный пропустил срок подачи жалобы на решение суда по иску к Пескову
Пресненский суд Москвы не разрешил Алексею Навальному, пропустившему срок подачи жалобы, опротестовать отказ рассмотреть его иск к пресс-секретарю президента РФ РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:48
2021-02-25T14:48
2021-02-25T14:48
россия
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не разрешил Алексею Навальному, пропустившему срок подачи жалобы, опротестовать отказ рассмотреть его иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ранее иск Навального оставили без движения, дав время исправить недостатки, а когда ничего исправлено не было - вернули. Это решение можно было обжаловать, но представитель Навального не подал частную жалобу в установленное время, а затем обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.Ранее Кокая сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стали опубликованные в СМИ высказывания Пескова о том, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация".В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента. Денежных требований не было заявлено.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Пресненский суд Москвы не разрешил Алексею Навальному
, пропустившему срок подачи жалобы, опротестовать отказ рассмотреть его иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Ранее иск Навального оставили без движения, дав время исправить недостатки, а когда ничего исправлено не было - вернули. Это решение можно было обжаловать, но представитель Навального не подал частную жалобу в установленное время, а затем обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.
"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении заявления представителя Навального А. о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу частной жалобы на определение суда от 12 января 2021 года о возврате искового заявления", - сказала пресс-секретарь.
Ранее Кокая сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стали опубликованные в СМИ высказывания Пескова о том, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация".
В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента. Денежных требований не было заявлено.