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Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы
Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы
Защита Алексея Навального обратилась к Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) из-за позиции российского Минюста, заявившего об исполнении решения Страсбургского РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:53
2021-02-25T11:57
бруно лепру
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
москва
европа
россия
ив роше
алексей навальный
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального обратилась к Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) из-за позиции российского Минюста, заявившего об исполнении решения Страсбургского суда по делу "Ив Роше", сообщила РИА Новости в четверг адвокат Ольга Михайлова."Мы обратились в КМСЕ в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека. Оно [обращение защиты] будет рассмотрено на ближайшей сессии в марте", - сказала адвокат.Она напомнила, что ранее российский Минюст заявил об исполнении решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше" - тогда Верховный суд возобновил производство по делу, но не стал отменять приговор."Мы с этой позицией совершенно не согласны и настаиваем на исполнении решения и освобождении нашего подзащитного", - отметила Михайлова.Россия выплатила присужденные Страсбургом суммы компенсаций (в частности, за содержание под домашним арестом) полностью - более чем 80 тысяч евро. Также после решения ЕСПЧ Верховный суд РФ возобновил производство по делу, но в результате оставил приговор без изменения. Россия исполнила свои обязательства сполна, констатировали в Минюсте.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты самим Европейским судом по правам человека. В рамках дела "Ив Роше" Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.Сейчас Навальный находится в СИЗО: Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Впоследствии, 16 февраля, Страсбургский суд призвать правительство РФ освободить Навального в качестве обеспечительной меры, "вступающей в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд.Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210223/navalnyy-1598623828.html
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бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, европа, россия, ив роше, алексей навальный, совет европы, происшествия

Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы

11:53 25.02.2021 (обновлено: 11:57 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального обратилась к Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) из-за позиции российского Минюста, заявившего об исполнении решения Страсбургского суда по делу "Ив Роше", сообщила РИА Новости в четверг адвокат Ольга Михайлова.
"Мы обратились в КМСЕ в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека. Оно [обращение защиты] будет рассмотрено на ближайшей сессии в марте", - сказала адвокат.
Она напомнила, что ранее российский Минюст заявил об исполнении решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше" - тогда Верховный суд возобновил производство по делу, но не стал отменять приговор.
"Мы с этой позицией совершенно не согласны и настаиваем на исполнении решения и освобождении нашего подзащитного", - отметила Михайлова.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Россия выплатила присужденные Страсбургом суммы компенсаций (в частности, за содержание под домашним арестом) полностью - более чем 80 тысяч евро. Также после решения ЕСПЧ Верховный суд РФ возобновил производство по делу, но в результате оставил приговор без изменения. Россия исполнила свои обязательства сполна, констатировали в Минюсте.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты самим Европейским судом по правам человека. В рамках дела "Ив Роше" Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.
Сейчас Навальный находится в СИЗО: Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Впоследствии, 16 февраля, Страсбургский суд призвать правительство РФ освободить Навального в качестве обеспечительной меры, "вступающей в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 23:44
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Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Бруно ЛепруФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаМоскваЕвропаРоссияИв РошеАлексей НавальныйСовет ЕвропыПроисшествия
 
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