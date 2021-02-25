https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598891605.html

Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы

Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы

Защита Алексея Навального обратилась к Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) из-за позиции российского Минюста, заявившего об исполнении решения Страсбургского РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:53

2021-02-25T11:53

2021-02-25T11:57

бруно лепру

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд по правам человека

москва

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алексей навальный

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального обратилась к Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) из-за позиции российского Минюста, заявившего об исполнении решения Страсбургского суда по делу "Ив Роше", сообщила РИА Новости в четверг адвокат Ольга Михайлова."Мы обратились в КМСЕ в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека. Оно [обращение защиты] будет рассмотрено на ближайшей сессии в марте", - сказала адвокат.Она напомнила, что ранее российский Минюст заявил об исполнении решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше" - тогда Верховный суд возобновил производство по делу, но не стал отменять приговор."Мы с этой позицией совершенно не согласны и настаиваем на исполнении решения и освобождении нашего подзащитного", - отметила Михайлова.Россия выплатила присужденные Страсбургом суммы компенсаций (в частности, за содержание под домашним арестом) полностью - более чем 80 тысяч евро. Также после решения ЕСПЧ Верховный суд РФ возобновил производство по делу, но в результате оставил приговор без изменения. Россия исполнила свои обязательства сполна, констатировали в Минюсте.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты самим Европейским судом по правам человека. В рамках дела "Ив Роше" Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.Сейчас Навальный находится в СИЗО: Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Впоследствии, 16 февраля, Страсбургский суд призвать правительство РФ освободить Навального в качестве обеспечительной меры, "вступающей в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд.Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210223/navalnyy-1598623828.html

https://ria.ru/20210224/navalnyy-1598853685.html

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бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, европа, россия, ив роше, алексей навальный, совет европы, происшествия