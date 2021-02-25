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Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море
Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите "крымской платформы" в августе, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:07
2021-02-25T17:07
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
джо байден
республика крым
оон
йенс столтенберг
сша
украина
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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите "крымской платформы" в августе, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.Ранее в четверг Столтенберг сообщил, что обсудил по телефону с Зеленским реформы и ситуацию в регионе Черного моря.По данным пресс-службы, Зеленский и Столтенберг во время телефонного разговора положительно оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии COVID-19. Президент поблагодарил за решение приобрести медицинское оборудование для Украины из целевого фонда НАТО.Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с НАТО. Зеленский заявил, что Украина продолжает евроатлантические реформы и модернизацию сектора безопасности и обороны, а также отметил, что самым актуальным для Киева является вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО. Столтенберг в свою очередь положительно отметил прогресс во многих вопросах и сосредоточенность Украины на продолжении реформирования оборонного сектора.Ранее президент Владимир Зеленский назвал уход Крыма из состава Украины "страшной ошибкой, которую нужно исправить", и для этого, по его словам, последуют четкие действия. Он заявил, что инициируемый украинской стороной международный саммит по "возвращению контроля над Крымом "крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Проведение саммита "крымской платформы" запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в Североатлантическом альянсе является приоритетом Киева и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как позже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html
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верховная рада украины, нато, владимир зеленский, джо байден, республика крым, оон, йенс столтенберг, сша, украина, в мире

Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море

17:07 25.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите "крымской платформы" в августе, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.
Ранее в четверг Столтенберг сообщил, что обсудил по телефону с Зеленским реформы и ситуацию в регионе Черного моря.

"Владимир Зеленский пригласил Йенса Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "крымской платформы" в августе этого года. Генеральный секретарь НАТО сообщил, что серьезно рассматривает эту возможность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский и Столтенберг во время телефонного разговора положительно оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии COVID-19. Президент поблагодарил за решение приобрести медицинское оборудование для Украины из целевого фонда НАТО.
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Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с НАТО. Зеленский заявил, что Украина продолжает евроатлантические реформы и модернизацию сектора безопасности и обороны, а также отметил, что самым актуальным для Киева является вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО. Столтенберг в свою очередь положительно отметил прогресс во многих вопросах и сосредоточенность Украины на продолжении реформирования оборонного сектора.

Также Зеленский высказался в поддержку расширения масштабов деятельности НАТО в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов альянса в Черном море. Столтенберг отметил, что НАТО будет прилагать усилия для увеличения присутствия в Черном море, и уже положено начало.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал уход Крыма из состава Украины "страшной ошибкой, которую нужно исправить", и для этого, по его словам, последуют четкие действия. Он заявил, что инициируемый украинской стороной международный саммит по "возвращению контроля над Крымом "крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Проведение саммита "крымской платформы" запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.
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Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO заявил, что членство в Североатлантическом альянсе является приоритетом Киева и одним из ключевых вопросов безопасности в Европе, кроме того, он обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не является членом альянса. Как позже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Украине необходимо пройти определенный путь: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-членов.
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