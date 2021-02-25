https://ria.ru/20210225/mer-1598870442.html
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике
Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн перенес операцию в томском НИИ онкологии, но о результатах говорить... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:44
2021-02-25T09:44
2021-02-25T11:47
россия
иван кляйн
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
томск
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн перенес операцию в томском НИИ онкологии, но о результатах говорить пока рано, сообщила РИА Новости в четверг адвокат арестованного градоначальника Марина Вихлянцева."Операция прошла, но пока у нас сведения такие же, как у всех… Пока точных данных (об успешности) нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Кляйн в настоящее время продолжает находиться в клинике. Как сообщали адвокаты, Кляйну требовалась неотложная операция на почке.Позже защитники градоначальника в Telegram-канале по его делу уточнили, что Кляйну в четверг успешно провели полостную операцию по удалению опухоли на почке и надпочечнике. В настоящее время он переведен в реанимационное отделение. Его госпитализировали в Томское НИИ онкологии 4 февраля.Ранее в следственном управлении СК РФ по Томской области сообщали, что Иван Кляйн закончил знакомиться с материалами уголовного дела, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В случае утверждения обвинительного заключения прокуратура, как ожидается, направит дело в суд.В начале февраля следователи СК завершили следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
https://ria.ru/20210220/smert-1598266163.html
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россия, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск, томская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости.
Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн
перенес операцию в томском НИИ онкологии, но о результатах говорить пока рано, сообщила РИА Новости в четверг адвокат арестованного градоначальника Марина Вихлянцева.
"Операция прошла, но пока у нас сведения такие же, как у всех… Пока точных данных (об успешности) нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Кляйн в настоящее время продолжает находиться в клинике. Как сообщали адвокаты, Кляйну требовалась неотложная операция на почке.
Позже защитники градоначальника в Telegram-канале по его делу уточнили, что Кляйну в четверг успешно провели полостную операцию по удалению опухоли на почке и надпочечнике. В настоящее время он переведен в реанимационное отделение. Его госпитализировали в Томское НИИ онкологии 4 февраля.
Ранее в следственном управлении СК РФ
по Томской области
сообщали, что Иван Кляйн закончил знакомиться с материалами уголовного дела, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В случае утверждения обвинительного заключения прокуратура, как ожидается, направит дело в суд.
В начале февраля следователи СК завершили следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ
возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво
". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.
Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.