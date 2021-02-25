https://ria.ru/20210225/maslenitsa-1598880941.html
Названы самые популярные российские города для гуляний на Масленицу
Названы самые популярные российские города для гуляний на Масленицу
Сервис бронирования жилья определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния, которые пройдут в этом году с 8 по 14 марта, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:14
2021-02-25T12:14
2021-02-25T12:38
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куда сходить
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карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния, которые пройдут в этом году с 8 по 14 марта, сообщает Tvil.ru.В число самых популярных направлений вошли Ялта, Сочи, горные курорты Шерегеш и Домбай, а также Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль.По статистике сервиса, клиенты едут на отдых в это время на срок от двух до семи дней и тратят на проживание от 1,2 до 13,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске, дороже – в Суздале. Чаще всего туристы бронируют отели (более половины путешественников), квартиры и дома. Большая часть встречающих весну отправляется в поездку парами (более 46 процентов). Менее популярен отдых компаниями, в одиночку и семьями.
https://ria.ru/20200224/1565070034.html
домбай
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пятигорск
новосибирск
суздаль
сочи
республика крым
краснодарский край
лахденпохья
кемеровская область
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отдых, масленица, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , туризм, новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, ялта, пятигорск, новосибирск, суздаль, сочи, республика крым, краснодарский край, лахденпохья, кемеровская область, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния, которые пройдут в этом году с 8 по 14 марта, сообщает Tvil.ru.
В число самых популярных направлений вошли Ялта, Сочи, горные курорты Шерегеш и Домбай, а также Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль.
По статистике сервиса, клиенты едут на отдых в это время на срок от двух до семи дней и тратят на проживание от 1,2 до 13,3 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске, дороже – в Суздале. Чаще всего туристы бронируют отели (более половины путешественников), квартиры и дома. Большая часть встречающих весну отправляется в поездку парами (более 46 процентов). Менее популярен отдых компаниями, в одиночку и семьями.