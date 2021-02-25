https://ria.ru/20210225/maslenitsa-1598880941.html

Названы самые популярные российские города для гуляний на Масленицу

Названы самые популярные российские города для гуляний на Масленицу

Сервис бронирования жилья определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния, которые пройдут в этом году с 8 по 14 марта, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:14

2021-02-25T12:14

2021-02-25T12:38

отдых

масленица

туризм

куда поехать

куда поехать в выходные

куда сходить

туризм

новости - туризм

карачаево-черкесская республика (кчр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579714544_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_ee370b3938b2b8fb63cac95ad8529cea.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния, которые пройдут в этом году с 8 по 14 марта, сообщает Tvil.ru.В число самых популярных направлений вошли Ялта, Сочи, горные курорты Шерегеш и Домбай, а также Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль.По статистике сервиса, клиенты едут на отдых в это время на срок от двух до семи дней и тратят на проживание от 1,2 до 13,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске, дороже – в Суздале. Чаще всего туристы бронируют отели (более половины путешественников), квартиры и дома. Большая часть встречающих весну отправляется в поездку парами (более 46 процентов). Менее популярен отдых компаниями, в одиночку и семьями.

https://ria.ru/20200224/1565070034.html

домбай

ялта

пятигорск

новосибирск

суздаль

сочи

республика крым

краснодарский край

лахденпохья

кемеровская область

санкт-петербург

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, масленица, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , туризм, новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, ялта, пятигорск, новосибирск, суздаль, сочи, республика крым, краснодарский край, лахденпохья, кемеровская область, санкт-петербург, казань