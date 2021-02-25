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Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе
Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе
Российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016, работающий на орбите Марса, снял место посадки американского ровера Perseverance, его... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:50
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европейское космическое агентство
наса
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016, работающий на орбите Марса, снял место посадки американского ровера Perseverance, его парашюта, теплозащитного экрана и посадочной ступени в районе кратера Езеро на Красной планете.Соответствующий снимок с указанием мест посадки и подписями объектов опубликован на сайте Европейского космического агентства.Снимки были сделаны 23 февраля. Сам марсоход совершил посадку 18 февраля, а 19-го его с орбиты сфотографировал американский аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. С помощью ровера НАСА надеется получить новые данные о геологии, строении планеты, собрать образцы ее грунта для последующей отправки на Землю. В числе научных инструментов Perseverance – устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы. Его разработчики надеются, что в будущем эта технология будет востребована для получения ракетного топлива, необходимого в ходе пилотируемых миссий на Марс.
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земля, марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство, наса

Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе

20:50 25.02.2021 (обновлено: 23:46 25.02.2021)
 
© REUTERS / NASA/JPL-CaltechВид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016, работающий на орбите Марса, снял место посадки американского ровера Perseverance, его парашюта, теплозащитного экрана и посадочной ступени в районе кратера Езеро на Красной планете.
Соответствующий снимок с указанием мест посадки и подписями объектов опубликован на сайте Европейского космического агентства.
Снимки были сделаны 23 февраля. Сам марсоход совершил посадку 18 февраля, а 19-го его с орбиты сфотографировал американский аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.
Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. С помощью ровера НАСА надеется получить новые данные о геологии, строении планеты, собрать образцы ее грунта для последующей отправки на Землю. В числе научных инструментов Perseverance – устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы. Его разработчики надеются, что в будущем эта технология будет востребована для получения ракетного топлива, необходимого в ходе пилотируемых миссий на Марс.
Тайны Красной планеты: Марс, каким люди его еще не видели
© NASA / Perseverance Mars Rover

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
1 из 10

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
2 из 10

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© NASA / Perseverance Mars Rover

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
3 из 10

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

© NASA / Perseverance Mars Rover
© AFP 2021 / NASA

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

Поверхность Марса
4 из 10

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

© AFP 2021 / NASA
© AFP 2021 / NASA

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

Посадка исследовательского аппарата НАСА Perseverance в кратере Езеро (Jezero) на Марсе
5 из 10

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

© AFP 2021 / NASA
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
6 из 10

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

Первое изображение марсохода Perseverance на поверхности Марса с камеры HiRISE. 19 февраля 2021 года
7 из 10

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
© NASA / JPL-Caltech

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

Панорама Марса снятая исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover. 20 февраля 2021
8 из 10

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

© NASA / JPL-Caltech
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

Поверхность Марса под марсоходом Perseverance Mars Rover
9 из 10

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
10 из 10

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech
1 из 10

Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля.

© NASA / Perseverance Mars Rover
2 из 10

Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.

© NASA / Perseverance Mars Rover
3 из 10

Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.

© NASA / Perseverance Mars Rover
4 из 10

Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.

© AFP 2021 / NASA
5 из 10

Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.

© AFP 2021 / NASA
6 из 10

На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
7 из 10

Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
8 из 10

Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.

© NASA / JPL-Caltech
9 из 10

Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
10 из 10

С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech
 
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