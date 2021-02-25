Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе
Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.
Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.
Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.
Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.
Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.
Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.
На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.
На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.
Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.
Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.
Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.
Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.
Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.
Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.
С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.
С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.
Аппарат коснулся Красной планеты в 23:55 по московскому времени.
Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок.
Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней.
Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой.
На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта.
Perseverance — пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты.
Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году.
Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок.
С помощью Perseverance в НАСА надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе.