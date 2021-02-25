https://ria.ru/20210225/mars-1599004699.html

Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе

Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе

Российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016, работающий на орбите Марса, снял место посадки американского ровера Perseverance, его... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:50

2021-02-25T20:50

2021-02-25T23:46

земля

марс

космос - риа наука

европейское космическое агентство

наса

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016, работающий на орбите Марса, снял место посадки американского ровера Perseverance, его парашюта, теплозащитного экрана и посадочной ступени в районе кратера Езеро на Красной планете.Соответствующий снимок с указанием мест посадки и подписями объектов опубликован на сайте Европейского космического агентства.Снимки были сделаны 23 февраля. Сам марсоход совершил посадку 18 февраля, а 19-го его с орбиты сфотографировал американский аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. С помощью ровера НАСА надеется получить новые данные о геологии, строении планеты, собрать образцы ее грунта для последующей отправки на Землю. В числе научных инструментов Perseverance – устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы. Его разработчики надеются, что в будущем эта технология будет востребована для получения ракетного топлива, необходимого в ходе пилотируемых миссий на Марс.

земля

марс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство, наса