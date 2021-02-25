https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html

Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение

Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение

Бывшая жертва "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова прокомментировала информацию о его скором освобождении. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:26

2021-02-25T03:26

2021-02-25T03:26

виктор мохов

скопин

саратовская область

рязань

рязанская область

происшествия

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"Страшно подумать": жертва скопинского маньяка отреагировала на его освобождение

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывшая жертва "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова прокомментировала информацию о его скором освобождении.Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что злоумышленник 3 марта выйдет на свободу после 17 лет заключения.Она напомнила, что живет в 100 километрах от Мохова, поэтому, по ее мнению, ей "особо нечего" бояться. Кроме того, она рассказала, что соседи маньяка утверждали, что не дадут ему жить в Скопине после освобождения.Также Мартынова упомянула ситуацию, когда Мохов написал ей письмо из колонии.Однако Мартынова призналась, что она замужем и чувствует себя в безопасности.Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.В августе 2005-го Скопинский районный приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.

https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

https://ria.ru/20201219/manyak-1589775444.html

скопин

саратовская область

рязань

рязанская область

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виктор мохов, скопин, саратовская область, рязань, рязанская область, происшествия