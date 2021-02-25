Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывшая жертва "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова прокомментировала информацию о его скором освобождении.
Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что злоумышленник 3 марта выйдет на свободу после 17 лет заключения.
"Я начала про это думать год назад. Понимала, год пройдет и все.<…> Я не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить", — сказала Мартынова в беседе с "МК".
Она напомнила, что живет в 100 километрах от Мохова, поэтому, по ее мнению, ей "особо нечего" бояться. Кроме того, она рассказала, что соседи маньяка утверждали, что не дадут ему жить в Скопине после освобождения.
Также Мартынова упомянула ситуацию, когда Мохов написал ей письмо из колонии.
"Я до сих пор в неведении, откуда он взял мой адрес. Если Мохову удалось в тюрьме узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я живу теперь? <…> Страшно подумать об этом", — заявила собеседница издания.
Однако Мартынова призналась, что она замужем и чувствует себя в безопасности.
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Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.
Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.
В августе 2005-го Скопинский районный приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.
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