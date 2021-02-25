https://ria.ru/20210225/maduro-1598857697.html

Мадуро поставил ультиматум ЕС

Мадуро поставил ультиматум ЕС

Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:57

2021-02-25T01:57

2021-02-25T02:23

николас мадуро

евросоюз

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев — РИА Новости. Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.Президент напомнил, что ЕС ввел санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооруженных сил."Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (свою позицию. — Прим. ред.), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", — заключил Мадуро.Ранее ЕС расширил список ограничительных мер по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Новые санкции ввели "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html

венесуэла

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николас мадуро, евросоюз, венесуэла, в мире