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Мадуро поставил ультиматум ЕС
Мадуро поставил ультиматум ЕС
Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:57
2021-02-25T02:23
николас мадуро
евросоюз
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев — РИА Новости. Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.Президент напомнил, что ЕС ввел санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооруженных сил."Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (свою позицию. — Прим. ред.), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", — заключил Мадуро.Ранее ЕС расширил список ограничительных мер по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Новые санкции ввели "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.
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николас мадуро, евросоюз, венесуэла, в мире

Мадуро поставил ультиматум ЕС

01:57 25.02.2021 (обновлено: 02:23 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев — РИА Новости. Каракас никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Президент напомнил, что ЕС ввел санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооруженных сил.
"Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (свою позицию. — Прим. ред.), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", — заключил Мадуро.
Ранее ЕС расширил список ограничительных мер по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Новые санкции ввели "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".
В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии Евросоюза в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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