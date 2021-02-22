https://ria.ru/20210222/venesuela-1598567179.html

Совет ЕС ввел санкции против 19 представителей властей Венесуэлы

Совет ЕС ввел санкции против 19 представителей властей Венесуэлы

Европейский союз добавил 19 представителей властей Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека, говорится в... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:14

2021-02-22T15:14

2021-02-22T15:14

хуан гуаидо

симон боливар

николас мадуро

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венесуэла

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Европейский союз добавил 19 представителей властей Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет сегодня добавил 19 официальных лиц Венесуэлы в список тех, на кого распространяются ограничительные меры, за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека", - говорится в документе.В санкционный список вошли, в частности, венесуэльские военные, члены Национального избирательного совета, депутаты нового состава парламента.В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного совета, победу одержал "Большой патриотический полюс Симона Боливара", который занял 253 депутатских кресла, или 91,34% мест. Этот альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро. Между тем лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который был лишен поста председателя парламента 5 января 2020 года, заявляет, что его сторонники-парламентарии продолжат работать, несмотря на прошедшие выборы и избранный новый состав Национальной ассамблеи.В Евросоюзе не признали декабрьские выборы "как свободные и демократические".Изначально ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/venesuela-1592136953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, симон боливар, николас мадуро, совет ес, евросоюз, венесуэла, в мире