Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/venesuela-1598567179.html
Совет ЕС ввел санкции против 19 представителей властей Венесуэлы
Совет ЕС ввел санкции против 19 представителей властей Венесуэлы
Европейский союз добавил 19 представителей властей Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека, говорится в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:14
2021-02-22T15:14
хуан гуаидо
симон боливар
николас мадуро
совет ес
евросоюз
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Европейский союз добавил 19 представителей властей Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет сегодня добавил 19 официальных лиц Венесуэлы в список тех, на кого распространяются ограничительные меры, за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека", - говорится в документе.В санкционный список вошли, в частности, венесуэльские военные, члены Национального избирательного совета, депутаты нового состава парламента.В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного совета, победу одержал "Большой патриотический полюс Симона Боливара", который занял 253 депутатских кресла, или 91,34% мест. Этот альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро. Между тем лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который был лишен поста председателя парламента 5 января 2020 года, заявляет, что его сторонники-парламентарии продолжат работать, несмотря на прошедшие выборы и избранный новый состав Национальной ассамблеи.В Евросоюзе не признали декабрьские выборы "как свободные и демократические".Изначально ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/venesuela-1592136953.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_6e4b12b30308c64e1103448c94da1f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуан гуаидо, симон боливар, николас мадуро, совет ес, евросоюз, венесуэла, в мире

Совет ЕС ввел санкции против 19 представителей властей Венесуэлы

15:14 22.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Европейский союз добавил 19 представителей властей Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет сегодня добавил 19 официальных лиц Венесуэлы в список тех, на кого распространяются ограничительные меры, за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека", - говорится в документе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 03:29
Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
В санкционный список вошли, в частности, венесуэльские военные, члены Национального избирательного совета, депутаты нового состава парламента.
В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного совета, победу одержал "Большой патриотический полюс Симона Боливара", который занял 253 депутатских кресла, или 91,34% мест. Этот альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро. Между тем лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который был лишен поста председателя парламента 5 января 2020 года, заявляет, что его сторонники-парламентарии продолжат работать, несмотря на прошедшие выборы и избранный новый состав Национальной ассамблеи.
В Евросоюзе не признали декабрьские выборы "как свободные и демократические".
Изначально ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
Кресла в здании Национального собрания в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 15:28
В ЕС сожалеют о "недемократических выборах" в парламент Венесуэлы
 
Хуан ГуаидоСимон БоливарНиколас МадуроСовет ЕСЕвросоюзВенесуэлаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
04:51Назван "творящий чудеса" суперпродукт
04:47В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
03:43В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
03:28Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа
03:16SpaceX объявила имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon
03:14В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
03:12Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
02:48Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
02:48Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
02:46На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
02:28Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
02:17Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:15Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
02:09Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты
01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки
01:52ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
01:44Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу
01:40Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
01:34Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Лента новостейМолния