https://ria.ru/20210225/kreml-1598900942.html

В Кремле ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"

В Кремле ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:35

2021-02-25T12:35

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

россия

никол пашинян

искандер-м

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012882_0:146:3027:1849_1920x0_80_0_0_a153a1b217f78f10dbab5ebe3af134fd.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов "Искандер", отметив, что российская военная техника неоднократно демонстрировала свою эффективность.Ранее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий."Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210224/iskandery-1598811363.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, россия, никол пашинян, искандер-м