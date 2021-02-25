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В Кремле ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"
В Кремле ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:35
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
россия
никол пашинян
искандер-м
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов "Искандер", отметив, что российская военная техника неоднократно демонстрировала свою эффективность.Ранее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий."Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - сказал Песков журналистам.
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ситуация в армении, россия, никол пашинян, искандер-м

В Кремле ответили на слова Пашиняна об "Искандерах"

12:35 25.02.2021 (обновлено: 14:08 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкРазвертывание пусковой установки во время тренировки расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Ивановской области
Развертывание пусковой установки во время тренировки расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов "Искандер", отметив, что российская военная техника неоднократно демонстрировала свою эффективность.
Ранее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.
"Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - сказал Песков журналистам.
Тренировка с расчетами ОТРК Искандер-М в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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