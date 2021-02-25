https://ria.ru/20210225/koty-1598976887.html

В петербургских учреждениях культуры проведут перепись котов

В петербургских учреждениях культуры проведут перепись котов

Конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга, объявят 1 марта, к нему могут присоединиться и организации из других российских... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:55

2021-02-25T17:55

2021-02-25T17:55

россия

елизавета петровна (императрица)

петр i

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга, объявят 1 марта, к нему могут присоединиться и организации из других российских регионов, сообщила организатор этой акции Анна Кондратьева, хозяйка знаменитого кота Ахилла, работавшего оракулом на футбольных матчах."Объявление конкурса мы планируем на 1 марта, … он будет длиться всю весну… По результатам голосования будет выпущена карта котокультурных мест Петербурга", - рассказала она журналистам.По словам Кондратьевой, к переписи и выбору лучшего питомца могут присоединиться не только городские музеи, где чаще всего "работают" собственные коты, но и другие учреждения культуры, в том числе и за пределами Петербурга."Не только в Петербурге музеи владеют животными, и животные владеют частью этих музеев. Это существует и в Крыму, и на юге России, и в центральной России, и в Сибири. Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов – ред.), а по сути для того, чтобы всем было хорошо", - добавила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.Самым известным "публичным" котом Петербурга является белоснежный глухой кот Ахилл, который раньше обитал в Государственном Эрмитаже, а с лета 2018 года живет в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды – в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.

https://ria.ru/20210225/nasledstvo-1598959719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елизавета петровна (императрица), петр i, санкт-петербург, общество