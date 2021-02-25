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В петербургских учреждениях культуры проведут перепись котов
В петербургских учреждениях культуры проведут перепись котов
Конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга, объявят 1 марта, к нему могут присоединиться и организации из других российских... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:55
2021-02-25T17:55
россия
елизавета петровна (императрица)
петр i
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга, объявят 1 марта, к нему могут присоединиться и организации из других российских регионов, сообщила организатор этой акции Анна Кондратьева, хозяйка знаменитого кота Ахилла, работавшего оракулом на футбольных матчах."Объявление конкурса мы планируем на 1 марта, … он будет длиться всю весну… По результатам голосования будет выпущена карта котокультурных мест Петербурга", - рассказала она журналистам.По словам Кондратьевой, к переписи и выбору лучшего питомца могут присоединиться не только городские музеи, где чаще всего "работают" собственные коты, но и другие учреждения культуры, в том числе и за пределами Петербурга."Не только в Петербурге музеи владеют животными, и животные владеют частью этих музеев. Это существует и в Крыму, и на юге России, и в центральной России, и в Сибири. Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов – ред.), а по сути для того, чтобы всем было хорошо", - добавила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.Самым известным "публичным" котом Петербурга является белоснежный глухой кот Ахилл, который раньше обитал в Государственном Эрмитаже, а с лета 2018 года живет в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды – в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
https://ria.ru/20210225/nasledstvo-1598959719.html
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россия, елизавета петровна (императрица), петр i, санкт-петербург, общество

В петербургских учреждениях культуры проведут перепись котов

17:55 25.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКот Ахилл из Санкт-Петербурга
Кот Ахилл из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга, объявят 1 марта, к нему могут присоединиться и организации из других российских регионов, сообщила организатор этой акции Анна Кондратьева, хозяйка знаменитого кота Ахилла, работавшего оракулом на футбольных матчах.
"Объявление конкурса мы планируем на 1 марта, … он будет длиться всю весну… По результатам голосования будет выпущена карта котокультурных мест Петербурга", - рассказала она журналистам.
По словам Кондратьевой, к переписи и выбору лучшего питомца могут присоединиться не только городские музеи, где чаще всего "работают" собственные коты, но и другие учреждения культуры, в том числе и за пределами Петербурга.
"Не только в Петербурге музеи владеют животными, и животные владеют частью этих музеев. Это существует и в Крыму, и на юге России, и в центральной России, и в Сибири. Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов – ред.), а по сути для того, чтобы всем было хорошо", - добавила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
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Самым известным "публичным" котом Петербурга является белоснежный глухой кот Ахилл, который раньше обитал в Государственном Эрмитаже, а с лета 2018 года живет в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды – в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
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