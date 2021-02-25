https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598885254.html
Финляндия введет трехнедельный локдаун
Финляндия введет трехнедельный локдаун
Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:20
2021-02-25T11:20
2021-02-25T11:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
санна марин
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости. Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, объявила в четверг на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.Кроме того, правительство внесет предложение в парламент о закрытии ресторанов.Марин отметила, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение".Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост заразившихся коронавирусом объясняется более высокой патогенностью штаммов.Всего в Финляндии зарегистрировано 55122 случаев COVID, привито 302 342 человека или 5,5% населения страны.
https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598661677.html
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коронавирус covid-19, санна марин, финляндия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости.
Правительство Финляндии
из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, объявила в четверг на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин
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"С 8 по 28 марта в Финляндии будет введен трехнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет", - отметила она.
Кроме того, правительство внесет предложение в парламент о закрытии ресторанов.
Марин отметила, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение".
Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.
По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост заразившихся коронавирусом объясняется более высокой патогенностью штаммов.
Всего в Финляндии зарегистрировано 55122 случаев COVID, привито 302 342 человека или 5,5% населения страны.