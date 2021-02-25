https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598885254.html

Финляндия введет трехнедельный локдаун

Финляндия введет трехнедельный локдаун

Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:20

2021-02-25T11:20

2021-02-25T11:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

санна марин

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости. Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, объявила в четверг на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.Кроме того, правительство внесет предложение в парламент о закрытии ресторанов.Марин отметила, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение".Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост заразившихся коронавирусом объясняется более высокой патогенностью штаммов.Всего в Финляндии зарегистрировано 55122 случаев COVID, привито 302 342 человека или 5,5% населения страны.

https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598661677.html

https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596990293.html

финляндия

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2021

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коронавирус covid-19, санна марин, финляндия, в мире