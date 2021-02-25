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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598885254.html
Финляндия введет трехнедельный локдаун
Финляндия введет трехнедельный локдаун
Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:20
2021-02-25T11:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
санна марин
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости. Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, объявила в четверг на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.Кроме того, правительство внесет предложение в парламент о закрытии ресторанов.Марин отметила, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение".Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост заразившихся коронавирусом объясняется более высокой патогенностью штаммов.Всего в Финляндии зарегистрировано 55122 случаев COVID, привито 302 342 человека или 5,5% населения страны.
https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598661677.html
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коронавирус covid-19, санна марин, финляндия, в мире

Финляндия введет трехнедельный локдаун

11:20 25.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости. Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, объявила в четверг на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.
"С 8 по 28 марта в Финляндии будет введен трехнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет", - отметила она.
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Кроме того, правительство внесет предложение в парламент о закрытии ресторанов.
Марин отметила, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение".
Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.
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Всего в Финляндии зарегистрировано 55122 случаев COVID, привито 302 342 человека или 5,5% населения страны.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Санна МаринФинляндияВ мире
 
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