https://ria.ru/20210225/kitay-1598901178.html

В Кремле оценили успехи Китая в борьбе с нищетой

В Кремле оценили успехи Китая в борьбе с нищетой

Кремль приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой, приоритет руководства России – борьба с бедностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:37

2021-02-25T12:37

2021-02-25T14:17

россия

дмитрий песков

китай

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кремль приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой, приоритет руководства России – борьба с бедностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над крайней нищетой: за последние восемь лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности. Журналист спросил у Пескова, как он мог бы прокомментировать эту информацию, будет ли раздел по борьбе с бедностью в послании Владимира Путина Федеральному собранию, а также когда в РФ возможны такие заявления руководства страны."Во-первых, мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай - очень большая страна с очень большим населением, поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно, и, несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисными ковидными и постковидными явлениями, нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие", - сказал Песков."Вы знаете, что тема борьбы с бедностью, я подчеркиваю, не с нищетой, а бедностью, опять же, критерии совсем разные, этого нельзя забывать... является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны: президента Путина, правительства. Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно послание президента федеральному собранию", - добавил он.

https://ria.ru/20201225/bednost-1590848032.html

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россия, дмитрий песков, китай, в мире