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В Кремле оценили успехи Китая в борьбе с нищетой
В Кремле оценили успехи Китая в борьбе с нищетой
Кремль приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой, приоритет руководства России – борьба с бедностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:37
2021-02-25T14:17
россия
дмитрий песков
китай
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кремль приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой, приоритет руководства России – борьба с бедностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над крайней нищетой: за последние восемь лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности. Журналист спросил у Пескова, как он мог бы прокомментировать эту информацию, будет ли раздел по борьбе с бедностью в послании Владимира Путина Федеральному собранию, а также когда в РФ возможны такие заявления руководства страны."Во-первых, мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай - очень большая страна с очень большим населением, поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно, и, несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисными ковидными и постковидными явлениями, нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие", - сказал Песков."Вы знаете, что тема борьбы с бедностью, я подчеркиваю, не с нищетой, а бедностью, опять же, критерии совсем разные, этого нельзя забывать... является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны: президента Путина, правительства. Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно послание президента федеральному собранию", - добавил он.
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россия, дмитрий песков, китай, в мире

В Кремле оценили успехи Китая в борьбе с нищетой

12:37 25.02.2021 (обновлено: 14:17 25.02.2021)
 
© AP Photo / Ng Han GuanПокупатели в торговом центре в Пекине, КНР
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кремль приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой, приоритет руководства России – борьба с бедностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над крайней нищетой: за последние восемь лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности. Журналист спросил у Пескова, как он мог бы прокомментировать эту информацию, будет ли раздел по борьбе с бедностью в послании Владимира Путина Федеральному собранию, а также когда в РФ возможны такие заявления руководства страны.
"Во-первых, мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай - очень большая страна с очень большим населением, поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно, и, несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисными ковидными и постковидными явлениями, нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие", - сказал Песков.
"Вы знаете, что тема борьбы с бедностью, я подчеркиваю, не с нищетой, а бедностью, опять же, критерии совсем разные, этого нельзя забывать... является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны: президента Путина, правительства. Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно послание президента федеральному собранию", - добавил он.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 05:00
На снижение уровня бедности в России выделят более 15 триллионов рублей
 
РоссияДмитрий ПесковКитайВ мире
 
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