https://ria.ru/20210225/karabakh-1598927201.html

В Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Карабахе

В Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Карабахе

Стабильность в Армении важна для перемирия в Нагорном Карабахе, Турция внимательно следит за событиями в Ереване, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:29

2021-02-25T14:29

2021-02-25T14:29

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ильхам алиев

турция

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Стабильность в Армении важна для перемирия в Нагорном Карабахе, Турция внимательно следит за событиями в Ереване, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в четверг.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Ранее Чавушоглу расценил происходящие в Армении события как попытку переворота и решительно осудил ее.Трансляция велась в Twitter министра.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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азербайджан

армения

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Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана. Видео @SputnikArmenia 2021-02-25T14:29 true PT0M58S

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире