В Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Карабахе
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Стабильность в Армении важна для перемирия в Нагорном Карабахе, Турция внимательно следит за событиями в Ереване, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в четверг.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Ранее Чавушоглу расценил происходящие в Армении события как попытку переворота и решительно осудил ее.
"Мы договорились насчет Карабаха в рамках трех стран, и стабильность в этих странах очень важна для того, чтобы управлять процессом (перемирия в Нагорном Карабахе – ред.). Мы следим за событиями в Армении по сообщениям СМИ, а также стараемся получить по своим каналам более детальную информацию оттуда", - сказал Чавушоглу, выступая в Будапеште, где он находится с рабочим визитом.
Трансляция велась в Twitter министра.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.