https://ria.ru/20210225/karabakh-1598892594.html

Президент Карабаха предложил помощь в преодолении кризиса в Армении

Президент Карабаха предложил помощь в преодолении кризиса в Армении

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян находится в Ереване и готов выполнить посредническую миссию в преодолении политического... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:59

2021-02-25T11:59

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

араик арутюнян

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян находится в Ереване и готов выполнить посредническую миссию в преодолении политического кризиса в Армении, передает Sputnik Армения.Как отметил Арутюнян, внутриполитическая ситуация в Армении вызывает сильную обеспокоенность. "Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления", - приводит Sputnik слова лидера Карабаха.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210224/iskandery-1598811363.html

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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ситуация в армении, араик арутюнян, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, ереван, армения, в мире