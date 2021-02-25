Президент Карабаха предложил помощь в преодолении кризиса в Армении
11:59 25.02.2021 (обновлено: 14:08 25.02.2021)
ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян находится в Ереване и готов выполнить посредническую миссию в преодолении политического кризиса в Армении, передает Sputnik Армения.
"Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян находится сейчас в Ереване и готов к посреднической миссии для преодоления политического кризиса в Армении", - говорится в сообщении агентства.
Как отметил Арутюнян, внутриполитическая ситуация в Армении вызывает сильную обеспокоенность. "Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления", - приводит Sputnik слова лидера Карабаха.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.
Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
24 февраля, 17:02Экс-глава Генштаба Армении оценил слова Пашиняна об "Искандерах"