https://ria.ru/20210225/kamchatka-1598869666.html

Глава Камчатки рассказал о переговорах с Японией по хранению рыбы

Глава Камчатки рассказал о переговорах с Японией по хранению рыбы

Власти Камчатки ведут переговоры с Японией по временному хранению рыбы для дальнейшего экспорта обратно, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:35

2021-02-25T09:35

2021-02-25T10:43

россия

владимир солодов

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

камчатский край

япония

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Камчатки ведут переговоры с Японией по временному хранению рыбы для дальнейшего экспорта обратно, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Солодов.По словам губернатора, переговоры уже ведутся в достаточно продвинутой стадии."Там не очень большой объем хранения, но принципиальное подтверждение есть", - добавил он.Как рассказал Солодов, Камчатский край дает треть от общего объема улова страны и 45% от дальневосточных уловов."Это базовая отрасль экономики, где занято больше всего людей. Также эта отрасль дает основной вклад с точки зрения формирования поступлений в бюджет Камчатского края. Поэтому, конечно, мы сейчас с большой настороженностью отслеживаем эту ситуацию, которая сложилась из-за турбулентности на внешних рынках, из-за того, что традиционный основной потребитель минтая - Китай - закрыл поставки на свой рынок, ссылаясь на коронавирусную инфекцию и новые случаи заболеваний. При этом новых правил досмотра или контроля за поступающей продукцией не установлено", - рассказал глава региона.В декабре Росрыболовство сообщило, что китайский порт Далянь временно приостановил обслуживание иностранных судов в связи с обнаружением коронавируса у нескольких грузчиков портового терминала. Порт Далянь был последним доступным портом для разгрузки российской рыбной продукции. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила главе Росрыболовства Илье Шестакову и руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту провести переговоры с представителями Китая для скорейшего урегулирования ситуации с закрытием китайских портов для российской рыбной продукции. На прошлой неделе Абрамченко отмечала, что кабмин РФ поддержит российских рыбаков на фоне ограничений поставок в Китай: при помощи логистической субсидии будет оказана помощь в доставке рыбной продукции к новым точкам ее переработки и сбыта в России. Трутнев во вторник сообщил, что пока от Китая в целом нет ответов на обращения властей РФ по остановке экспорта рыбы.Основными двумя портами приемки замороженной российской рыбопродукции являются Далянь и Циндао. По данным Россельхознадзора, объем экспорта рыбопродукции за 2020 год из России в Китай составил 1,02 миллиона тонн.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>

https://ria.ru/20210222/ryba-1598575170.html

https://ria.ru/20210212/mintay-1597155724.html

россия

камчатский край

япония

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россия, владимир солодов, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), камчатский край, япония, экономика