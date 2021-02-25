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Губернатор Камчатки рассказал о сроках подъема затонувших судов
Губернатор Камчатки рассказал о сроках подъема затонувших судов
Четыре затонувших судна планируют поднять в 2021 году на Камчатке, всего в регионе нужно поднять более 80 судов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:44
2021-02-25T10:42
россия
владимир солодов
дальний восток
михаил мишустин
камчатский край
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Четыре затонувших судна планируют поднять в 2021 году на Камчатке, всего в регионе нужно поднять более 80 судов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов.Летом 2020 года в ходе визита на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести там "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма. В феврале 2021 года Мишустин утвердил план мероприятий по подъему судов, затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Затонувшие суда - еще один фактор, который неблагоприятно влияет на прибрежную экологию. По поручению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина, разработан план подъема судов. В первоочередных планах подъем четырех затонувших судов, которые у нас находятся в акватории. Всего нужно поднять более 80 судов. Мы прорабатываем возможность привлечения частного инвестора, чтобы большой объем поднимаемых судов сделать более целесообразным и окупаемым за счет металлолома. Сейчас осуществляем детальные расчеты, но исходим из того, что первоочередная задача - это подъем четырех судов, которые находятся в границах нашего порта", - рассказал Солодов.По его словам, власти рассчитывают сделать все в 2021 году."Но там все упирается в целый ряд нормативных актов в правительстве Российской Федерации. Подъему судна предшествует проведение и разработка проекта, экологическая экспертиза. Судно может содержать большие объемы топлива и иные потенциально опасные вещества. Рассчитываем на 2021 год", — отметил губернатор.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова &gt;&gt;
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россия, владимир солодов, дальний восток, михаил мишустин, камчатский край

Губернатор Камчатки рассказал о сроках подъема затонувших судов

08:44 25.02.2021 (обновлено: 10:42 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Четыре затонувших судна планируют поднять в 2021 году на Камчатке, всего в регионе нужно поднять более 80 судов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов.
Летом 2020 года в ходе визита на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести там "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма. В феврале 2021 года Мишустин утвердил план мероприятий по подъему судов, затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Затонувшие суда - еще один фактор, который неблагоприятно влияет на прибрежную экологию. По поручению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина, разработан план подъема судов. В первоочередных планах подъем четырех затонувших судов, которые у нас находятся в акватории. Всего нужно поднять более 80 судов. Мы прорабатываем возможность привлечения частного инвестора, чтобы большой объем поднимаемых судов сделать более целесообразным и окупаемым за счет металлолома. Сейчас осуществляем детальные расчеты, но исходим из того, что первоочередная задача - это подъем четырех судов, которые находятся в границах нашего порта", - рассказал Солодов.
По его словам, власти рассчитывают сделать все в 2021 году.
"Но там все упирается в целый ряд нормативных актов в правительстве Российской Федерации. Подъему судна предшествует проведение и разработка проекта, экологическая экспертиза. Судно может содержать большие объемы топлива и иные потенциально опасные вещества. Рассчитываем на 2021 год", — отметил губернатор.
Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>
Дайвер - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа 2020, 19:05
В Петербурге на старинном затонувшем судне нашли сотни бутылок
 
РоссияВладимир СолодовДальний ВостокМихаил МишустинКамчатский край
 
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