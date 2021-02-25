https://ria.ru/20210225/kamchatka-1598864739.html

Губернатор Камчатки рассказал о сроках подъема затонувших судов

Губернатор Камчатки рассказал о сроках подъема затонувших судов

Четыре затонувших судна планируют поднять в 2021 году на Камчатке, всего в регионе нужно поднять более 80 судов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:44

2021-02-25T08:44

2021-02-25T10:42

россия

владимир солодов

дальний восток

михаил мишустин

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757211_237:0:2997:1552_1920x0_80_0_0_c8d381d74675d6189aee4dbb5be92819.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Четыре затонувших судна планируют поднять в 2021 году на Камчатке, всего в регионе нужно поднять более 80 судов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов.Летом 2020 года в ходе визита на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести там "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма. В феврале 2021 года Мишустин утвердил план мероприятий по подъему судов, затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Затонувшие суда - еще один фактор, который неблагоприятно влияет на прибрежную экологию. По поручению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина, разработан план подъема судов. В первоочередных планах подъем четырех затонувших судов, которые у нас находятся в акватории. Всего нужно поднять более 80 судов. Мы прорабатываем возможность привлечения частного инвестора, чтобы большой объем поднимаемых судов сделать более целесообразным и окупаемым за счет металлолома. Сейчас осуществляем детальные расчеты, но исходим из того, что первоочередная задача - это подъем четырех судов, которые находятся в границах нашего порта", - рассказал Солодов.По его словам, власти рассчитывают сделать все в 2021 году."Но там все упирается в целый ряд нормативных актов в правительстве Российской Федерации. Подъему судна предшествует проведение и разработка проекта, экологическая экспертиза. Судно может содержать большие объемы топлива и иные потенциально опасные вещества. Рассчитываем на 2021 год", — отметил губернатор.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова >>

https://ria.ru/20200807/1575505763.html

россия

дальний восток

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир солодов, дальний восток, михаил мишустин, камчатский край