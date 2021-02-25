https://ria.ru/20210225/iskander-1598986392.html
Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об "Искандерах"
Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об "Искандерах"
Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны, сообщили в четверг... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:35
2021-02-25T18:35
2021-02-25T19:02
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
искандер-м
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ, комментирую высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.В Минобороны заявили, что "с недоумением и удивлением" ознакомилось с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%"."По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - заявили в ведомстве."Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - говорится в сообщении."Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе", - говорится в сообщении.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210225/kreml-1598900942.html
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"Лучшие в своем классе" – представитель Минобороны России об "Искандерах"
После слов Пашиняна о "разорвавшихся на 10%" "Искандерах" российское Минобороны заявило, что опыт их применения в Сирии показал, что эти ракеты лучшие в своем классе.
2021-02-25T18:35
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россия, никол пашинян, искандер-м, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Армения
не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе
, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ, комментирую высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна
.
В Минобороны заявили, что "с недоумением и удивлением" ознакомилось с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%".
"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - заявили в ведомстве.
"Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - говорится в сообщении.
"Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе", - говорится в сообщении.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.