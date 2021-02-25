https://ria.ru/20210225/iskander-1598986392.html

Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об "Искандерах"

Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об "Искандерах"

Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны, сообщили в четверг... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:35

2021-02-25T18:35

2021-02-25T19:02

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

искандер-м

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ, комментирую высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.В Минобороны заявили, что "с недоумением и удивлением" ознакомилось с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%"."По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - заявили в ведомстве."Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - говорится в сообщении."Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе", - говорится в сообщении.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/kreml-1598900942.html

https://ria.ru/20210224/iskander-1598800779.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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"Лучшие в своем классе" – представитель Минобороны России об "Искандерах" После слов Пашиняна о "разорвавшихся на 10%" "Искандерах" российское Минобороны заявило, что опыт их применения в Сирии показал, что эти ракеты лучшие в своем классе. 2021-02-25T18:35 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, никол пашинян, искандер-м, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире