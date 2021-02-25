Эксперт оценил версию гибели группы Дятлова от американской фотобомбы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Версию, что туристы из группы Дятлова, погибшие на уральском перевале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах, могли стать жертвой сброшенной американским пилотом фотобомбы, отрицать сразу не стоит, полагает руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.
Спустя 60 лет после обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура провела проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что из-за плохой видимости они не смогли найти палатку, покинув ее. Он добавил, что вопрос о причинах трагедии закрыт. В среду издание "МК" написало, что исследователь из Самары Андрей Шепелев нашел свидетельства того, что в первой половине 1959 года над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47. Шепелев считает, что группа Дятлова могла стать жертвой взрыва так называемой фотобомбы, сброшенной американским пилотом.
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"Не он один об этом говорит, некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал. К этой версии надо подходить официально", - сказал РИА Новости Кунцевич.
Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели туристов появилось больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
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