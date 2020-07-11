Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

Как сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.

"Группа ушла на 50 метров (от палатки. — Прим. ред.), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. <...> Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50", — пояснил Курьяков.

По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер. Потом они попытались вернуться и найти ее, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов, добавил Курьяков.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Представитель ведомства также добавил, что все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. При этом все телесные повреждения у группы характерны для человека, попавшего в лавину. Он пояснил, что в 1959 году подобных исследований еще не было, их провели и обобщили результаты в 70-80-е годы, тогда специалисты дали сравнительную характеристику каждой травмы.

Как пояснил Курьяков, в частности, у Золотарева были сломаны ребра, и эксперты на примере теннисного шарика объяснили, как такое могло произойти.

"Если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, все встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы", — пояснил замначальника управления.

Он добавил, что проверку закончили, по этим выводам приняли меры.

"Формально это финал. Вопрос закрыт", — заключил Курьяков.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, и привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС

Курьяков отметил, что документов, собранных в рамках уголовного дела в 1959-м, оказалось достаточно, чтобы "наиболее вероятно" определить причину происшедшего с туристами на перевале Дятлова.

Прокуратура отработала 75 версий гибели группы. Из них выделили девять основных, среди которых были происшествия с "летающими объектами" — светящимися шарами, испытания ракет, ядерный взрыв, ураган, сейсмические явления на Северном Урале, обман одного из туристов, который выдавал себя за Золотарева, лавина.

Также приводились доводы в пользу того, что прокуроры якобы знали о гибели туристов за две недели до обнаружения палатки. Но этому подтверждения не нашли. Летающие объекты эксперты сочли иллюзией, так как они двигались по направлению ветра и со скоростью ветра. Версия о запуске ракет тоже показалась неубедительной: в даты похода туристов действительно был пуск снаряда с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. То же самое касается гипотезы о ядерном взрыве — на книгах, которые члены группы брали в поход, не было следов радиационного заражения.

Больше всего внимания уделили версии об урагане. В районе перевала наблюдаются сильные ветра до 50-70 метров в секунду, однако эти данные опровергли климатологи. Сейсмической активности также зафиксировано не было. По поводу Золотарева эксперты заключили, что Семен и Александр в документах — это один и тот же человек, который подписывался одинаково, но называл себя по-разному, подытожил Андрей Курьяков.