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Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:25
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
перевал дятлова
происшествия
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А мы то думали 👽... Оказывается Всего-то лавина!
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перевал дятлова
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версий
AR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова"
2020-07-11T13:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), перевал дятлова, происшествия

Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

13:06 11.07.2020 (обновлено: 16:25 11.07.2020)
568702
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова
Группа Дятлова
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Группа Дятлова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.
Как сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.

"Группа ушла на 50 метров (от палатки. — Прим. ред.), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. <...> Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50", — пояснил Курьяков.

По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.
Палатка группы Игоря Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына (26 или 28 февраля 1959 г.) Слева — поисковик Юрий Коптёлов. Архивное фото
11 января 2016, 15:30
Гора мертвецов. Загадка перевала ДятловаНесколько дней назад в полицию города Ивделя сообщили об обнаружении тела взрослого мужчины на перевале Дятлова. Перевал приобрел дурную славу после того, как в 1959 году на нем при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов.
Потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер. Потом они попытались вернуться и найти ее, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов, добавил Курьяков.
"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Представитель ведомства также добавил, что все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. При этом все телесные повреждения у группы характерны для человека, попавшего в лавину. Он пояснил, что в 1959 году подобных исследований еще не было, их провели и обобщили результаты в 70-80-е годы, тогда специалисты дали сравнительную характеристику каждой травмы.
Как пояснил Курьяков, в частности, у Золотарева были сломаны ребра, и эксперты на примере теннисного шарика объяснили, как такое могло произойти.
"Если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, все встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы", — пояснил замначальника управления.
Он добавил, что проверку закончили, по этим выводам приняли меры.
"Формально это финал. Вопрос закрыт", — заключил Курьяков.
Спасатели на снегоходах увезли с перевала Дятлова тело погибшего. Съемка МЧС
15 января 2016, 20:45
Спасатели на снегоходах увезли с перевала Дятлова тело погибшего. Съемка МЧССпасатели завершили поиск и доставку с перевала Дятлова погибшего отшельника по имени Олег, обнаруженного туристами 8 января. Смотрите кадры операции, которая длилась два с половиной дня.
Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, и привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.
Курьяков отметил, что документов, собранных в рамках уголовного дела в 1959-м, оказалось достаточно, чтобы "наиболее вероятно" определить причину происшедшего с туристами на перевале Дятлова.
Прокуратура отработала 75 версий гибели группы. Из них выделили девять основных, среди которых были происшествия с "летающими объектами" — светящимися шарами, испытания ракет, ядерный взрыв, ураган, сейсмические явления на Северном Урале, обман одного из туристов, который выдавал себя за Золотарева, лавина.
Также приводились доводы в пользу того, что прокуроры якобы знали о гибели туристов за две недели до обнаружения палатки. Но этому подтверждения не нашли. Летающие объекты эксперты сочли иллюзией, так как они двигались по направлению ветра и со скоростью ветра. Версия о запуске ракет тоже показалась неубедительной: в даты похода туристов действительно был пуск снаряда с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. То же самое касается гипотезы о ядерном взрыве — на книгах, которые члены группы брали в поход, не было следов радиационного заражения.
Больше всего внимания уделили версии об урагане. В районе перевала наблюдаются сильные ветра до 50-70 метров в секунду, однако эти данные опровергли климатологи. Сейсмической активности также зафиксировано не было. По поводу Золотарева эксперты заключили, что Семен и Александр в документах — это один и тот же человек, который подписывался одинаково, но называл себя по-разному, подытожил Андрей Курьяков.
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Генеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Перевал ДятловаПроисшествия
Популярные комментарии
там гора 15 градусов. Какая к черту лавина?
11 июля, 13:08
АШАндрей Шубин
2231532291
А мы то думали 👽... Оказывается Всего-то лавина!
11 июля, 13:08
МКМахмуд Курбанов
1143514238
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