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Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией
Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложную фазу отношений. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:02
2021-02-25T19:11
россия
франк-вальтер штайнмайер
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложную фазу отношений.Штайнмайер привел в пример действия новой администрации США, которая одновременно "жестко критикует" официальную Москву, но при этом "ищет обязывающих договоренностей с Россией, которые вносят вклад в стратегическую безопасность и потому отвечают нашим интересам". В качестве примера он сослался на продление Договора СНВ-3.Он приветствовал, что Берлин, Брюссель и Вашингтон ведут дискуссию о будущем отношений с Россией. Президент ФРГ отметил, что за последние 20 лет "многие мосты между Западом и Востоком стали хрупкими"."Именно в кризисные времена это особенно беспокоящее состояние дел - и я говорю это недвусмысленно в адрес Москвы. Мы живем в условиях тяжелых отношений, но у нас было прошлое и есть будущее. Мы с обеих сторон несем ответственность за будущее мирной Европы, также с оглядкой на тех, кто придет после нас", - заявил президент.Он отметил, что политические отношения важны для экономического сотрудничества. Говоря о проблемных вопросах, он особенно отметил инцидент с блогером Алексеем Навальным и вынесенный ему приговор, призвав вновь отпустить его.
https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html
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россия, франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире

Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией

19:02 25.02.2021 (обновлено: 19:11 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил МаркивМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложную фазу отношений.

"В этой сложной фазе наших отношений мы должны обращать внимание на то, чтобы не были оборваны все связи", - заявил он, выступая на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики.

Штайнмайер привел в пример действия новой администрации США, которая одновременно "жестко критикует" официальную Москву, но при этом "ищет обязывающих договоренностей с Россией, которые вносят вклад в стратегическую безопасность и потому отвечают нашим интересам". В качестве примера он сослался на продление Договора СНВ-3.
Он приветствовал, что Берлин, Брюссель и Вашингтон ведут дискуссию о будущем отношений с Россией. Президент ФРГ отметил, что за последние 20 лет "многие мосты между Западом и Востоком стали хрупкими".
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"Именно в кризисные времена это особенно беспокоящее состояние дел - и я говорю это недвусмысленно в адрес Москвы. Мы живем в условиях тяжелых отношений, но у нас было прошлое и есть будущее. Мы с обеих сторон несем ответственность за будущее мирной Европы, также с оглядкой на тех, кто придет после нас", - заявил президент.
Он отметил, что политические отношения важны для экономического сотрудничества. Говоря о проблемных вопросах, он особенно отметил инцидент с блогером Алексеем Навальным и вынесенный ему приговор, призвав вновь отпустить его.
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