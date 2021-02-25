Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией
19:02 25.02.2021 (обновлено: 19:11 25.02.2021)
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать все связи с Россией, несмотря на сложную фазу отношений.
"В этой сложной фазе наших отношений мы должны обращать внимание на то, чтобы не были оборваны все связи", - заявил он, выступая на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики.
Штайнмайер привел в пример действия новой администрации США, которая одновременно "жестко критикует" официальную Москву, но при этом "ищет обязывающих договоренностей с Россией, которые вносят вклад в стратегическую безопасность и потому отвечают нашим интересам". В качестве примера он сослался на продление Договора СНВ-3.
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"Именно в кризисные времена это особенно беспокоящее состояние дел - и я говорю это недвусмысленно в адрес Москвы. Мы живем в условиях тяжелых отношений, но у нас было прошлое и есть будущее. Мы с обеих сторон несем ответственность за будущее мирной Европы, также с оглядкой на тех, кто придет после нас", - заявил президент.
Он отметил, что политические отношения важны для экономического сотрудничества. Говоря о проблемных вопросах, он особенно отметил инцидент с блогером Алексеем Навальным и вынесенный ему приговор, призвав вновь отпустить его.
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