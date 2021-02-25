https://ria.ru/20210225/gaga-1598981693.html
Леди Гагу заметили в Риме в загадочном образе: поп-звезду не узнать
Леди Гагу заметили в Риме в загадочном образе: поп-звезду не узнать
В Сети опубликовали снимки, сделанные папарацци на улицах Рима, на которых певица Леди Гага появляется в образе загадочной итальянской дивы, сообщает Daily... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:46
2021-02-25T22:46
2021-02-25T22:47
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Сети опубликовали снимки, сделанные папарацци на улицах Рима, на которых певица Леди Гага появляется в образе загадочной итальянской дивы, сообщает Daily Mail. На кадрах обладательница премии "Оскар" идет по городу в струящейся накидке с леопардовым принтом, кожаной маске и солнцезащитных очках с темными стеклами. Поп-звезду в таком виде практически не узнать — особенно с обновленной прической. Гага, которую все привыкли видеть блондинкой, стала вдруг шатенкой. В Daily Mail считают, что это — сценический образ Леди Гаги для будущего фильма Ридли Скотта и династии Gucci (в ноябре 2019 года стало известно, что певицу утвердили на роль Патриции Реджани — бывшей жены креативного директора бренда Маурицио Гуччи, убитого в 1995-м году. — Прим. ред.).Информацию подтверждает на своем сайте итальянская газета Corriere della Sera. По сведениям издания, ради съемок в Италии Леди Гага сняла роскошный пентхаус в центре Рима с видом на Императорские форумы. Известно, что вместе с поп-певицей в ленте снимутся Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, Джаред Лето и Аль Пачино. Выход картины запланирован на ноябрь 2021 года.
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