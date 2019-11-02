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РИА Новости
Культура

Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи

22:25 02.11.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniАмериканская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американскую певицу и актрису Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме британского режиссера Ридли Скотта о модной династии Гуччи, сообщает Deadline.
Гага сыграет Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора известного бренда Маурицио Гуччи, которая была осуждена за организацию его убийства в 1995 году. Однако в 2016 году одну из самых главных модниц Флоренции 80-х освободили за хорошее поведение.
Сценарий основан на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".
Режиссер планирует приступить к съемкам после того, как закончит работу над фильмом "Последняя дуэль" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях.
В 2018 году актриса снялась вместе с Брэдли Купером в драме "Звезда родилась".
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