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Организатор голосования по памятнику на Лубянке опроверг слухи о вбросах
Организатор голосования по памятнику на Лубянке опроверг слухи о вбросах
Заявления о фальсификациях результатов голосования за установку памятника на Лубянке в центре Москвы не достоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:18
2021-02-25T17:22
россия
александр невский
феликс дзержинский
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявления о фальсификациях результатов голосования за установку памятника на Лубянке в центре Москвы не достоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Активный гражданин".Ранее писатель, сопредседатель новой партии левых "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин, выступающий за возвращение на Лубянку памятника Дзержинскому, заявил в своем Instagram о якобы фальсификациях первых результатов голосования. По его словам, в 10 утра с началом голосования в систему сразу было "загружено" 2 тысячи голосов за Александра Невского, чтоб у него "было немедленное большинство".Там добавили, что к концу первого часа в голосовании приняло участие почти 20 тысяч человек."Все системы работают в штатном режиме, наблюдается высокая активность пользователей по голосованию, но никакой подозрительной активности не зарегистрировано", - добавили организаторы.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.По данным портала на 16.10 мск, в голосовании приняли участие 117 220 человек, по-прежнему лидирует вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовало 59 580 человек (51%), за Дзержинского 57 640 (49%).
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россия, александр невский, феликс дзержинский, москва, общество

Организатор голосования по памятнику на Лубянке опроверг слухи о вбросах

17:18 25.02.2021 (обновлено: 17:22 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявления о фальсификациях результатов голосования за установку памятника на Лубянке в центре Москвы не достоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Активный гражданин".
Ранее писатель, сопредседатель новой партии левых "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин, выступающий за возвращение на Лубянку памятника Дзержинскому, заявил в своем Instagram о якобы фальсификациях первых результатов голосования. По его словам, в 10 утра с началом голосования в систему сразу было "загружено" 2 тысячи голосов за Александра Невского, чтоб у него "было немедленное большинство".
"Информация о фальсификациях не достоверна. Мы постоянно следим за ходом голосования, оно вызывает живой интерес у пользователей. Через 10 минут после старта голосования свое мнение высказало более 2,6 тысяч пользователей, из которых 66% высказались за установку памятника Александру Невскому и 34% за установку памятника Феликсу Дзержинскому", - сообщили в пресс-службе "Активного гражданина".
Там добавили, что к концу первого часа в голосовании приняло участие почти 20 тысяч человек.
"Все системы работают в штатном режиме, наблюдается высокая активность пользователей по голосованию, но никакой подозрительной активности не зарегистрировано", - добавили организаторы.
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
По данным портала на 16.10 мск, в голосовании приняли участие 117 220 человек, по-прежнему лидирует вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовало 59 580 человек (51%), за Дзержинского 57 640 (49%).
Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 16:57Религия и мировоззрение
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