https://ria.ru/20210225/facebook-1598938537.html

В СПЧ обвинили Facebook в распространении токсичной информации

В СПЧ обвинили Facebook в распространении токсичной информации

Twitter выполняет "задачи исключительно политические" и является площадкой для организации "быстрых событий", Facebook, в свою очередь, распространяет... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:17

2021-02-25T15:17

2021-02-25T15:18

россия

facebook

игорь ашманов

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Twitter выполняет "задачи исключительно политические" и является площадкой для организации "быстрых событий", Facebook, в свою очередь, распространяет "токсичную информацию" посредством рекламы, обращать внимание следует именно на это, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.Разные интернет-площадки, по словам правозащитника, имеют разную "временную компоненту и разную токсичность информации". И чтобы на них влиять, важно учитывать указанные критерии."Блокировать Twitter надо мгновенно, если уж блокировать. А в Facebook надо гоняться, в первую очередь, за рекламой, а вовсе не за контентом", - отметил Ашманов.

https://ria.ru/20210211/deputat-1596994666.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, игорь ашманов, twitter, технологии, общество