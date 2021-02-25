Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/facebook-1598938537.html
В СПЧ обвинили Facebook в распространении токсичной информации
В СПЧ обвинили Facebook в распространении токсичной информации
Twitter выполняет "задачи исключительно политические" и является площадкой для организации "быстрых событий", Facebook, в свою очередь, распространяет... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:17
2021-02-25T15:18
россия
facebook
игорь ашманов
twitter
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450073_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8273c86d1b9da603d826e8e59fc15239.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Twitter выполняет "задачи исключительно политические" и является площадкой для организации "быстрых событий", Facebook, в свою очередь, распространяет "токсичную информацию" посредством рекламы, обращать внимание следует именно на это, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.Разные интернет-площадки, по словам правозащитника, имеют разную "временную компоненту и разную токсичность информации". И чтобы на них влиять, важно учитывать указанные критерии."Блокировать Twitter надо мгновенно, если уж блокировать. А в Facebook надо гоняться, в первую очередь, за рекламой, а вовсе не за контентом", - отметил Ашманов.
https://ria.ru/20210211/deputat-1596994666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450073_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_bc268307b6e7d6143d569afacb09a2cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, facebook, игорь ашманов, twitter, технологии, общество

В СПЧ обвинили Facebook в распространении токсичной информации

15:17 25.02.2021 (обновлено: 15:18 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Twitter выполняет "задачи исключительно политические" и является площадкой для организации "быстрых событий", Facebook, в свою очередь, распространяет "токсичную информацию" посредством рекламы, обращать внимание следует именно на это, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

"У Twitter задачи исключительно политические. Он является средой для организации быстрых событий. А настоящая токсичность информации, на самом деле, не в Twitter. Настоящая токсичность, например, в рекламе в Facebook. Facebook реально рекламирует финансовых мошенников, он реально рекламирует закладчиков наркотиков, это просто реклама, которую можно там видеть", - рассказал Ашманов на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".

Разные интернет-площадки, по словам правозащитника, имеют разную "временную компоненту и разную токсичность информации". И чтобы на них влиять, важно учитывать указанные критерии.
"Блокировать Twitter надо мгновенно, если уж блокировать. А в Facebook надо гоняться, в первую очередь, за рекламой, а вовсе не за контентом", - отметил Ашманов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 15:15
Депутат кликнул на рекламу в Facebook и попал в чат к наркоторговцам
 
РоссияFacebookИгорь АшмановTwitterТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния