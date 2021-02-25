В СПЧ обвинили Facebook в распространении токсичной информации
15:17 25.02.2021 (обновлено: 15:18 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Twitter выполняет "задачи исключительно политические" и является площадкой для организации "быстрых событий", Facebook, в свою очередь, распространяет "токсичную информацию" посредством рекламы, обращать внимание следует именно на это, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.
"У Twitter задачи исключительно политические. Он является средой для организации быстрых событий. А настоящая токсичность информации, на самом деле, не в Twitter. Настоящая токсичность, например, в рекламе в Facebook. Facebook реально рекламирует финансовых мошенников, он реально рекламирует закладчиков наркотиков, это просто реклама, которую можно там видеть", - рассказал Ашманов на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".
Разные интернет-площадки, по словам правозащитника, имеют разную "временную компоненту и разную токсичность информации". И чтобы на них влиять, важно учитывать указанные критерии.
"Блокировать Twitter надо мгновенно, если уж блокировать. А в Facebook надо гоняться, в первую очередь, за рекламой, а вовсе не за контентом", - отметил Ашманов.
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