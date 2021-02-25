https://ria.ru/20210225/evropa-1598922517.html

Эксперт предположил, когда россияне смогут поехать в Европу

Эксперт предположил, когда россияне смогут поехать в Европу

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, опираясь на данные представителей союза за рубежом, не исключил, что некоторые европейские... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:10

2021-02-25T14:10

2021-02-25T15:14

туризм

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, опираясь на данные представителей союза за рубежом, не исключил, что некоторые европейские страны начнут выдавать визы россиянам уже летом 2021 года, и соотечественники смогут отправиться в Европу.Выступая на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону 2021 года, он отметил, что у РСТ есть представители за рубежом практически во всех европейских странах.Глава РСТ уточнил, что ряд европейских стран уже готовы открыть границы для российских туристов и привел в пример Грецию.Он отметил, что по состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы.

https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598661677.html

https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596990293.html

россия

греция

европа

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2021

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