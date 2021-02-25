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https://ria.ru/20210225/evropa-1598922517.html
Эксперт предположил, когда россияне смогут поехать в Европу
Эксперт предположил, когда россияне смогут поехать в Европу
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, опираясь на данные представителей союза за рубежом, не исключил, что некоторые европейские... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:10
2021-02-25T15:14
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, опираясь на данные представителей союза за рубежом, не исключил, что некоторые европейские страны начнут выдавать визы россиянам уже летом 2021 года, и соотечественники смогут отправиться в Европу.Выступая на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону 2021 года, он отметил, что у РСТ есть представители за рубежом практически во всех европейских странах.Глава РСТ уточнил, что ряд европейских стран уже готовы открыть границы для российских туристов и привел в пример Грецию.Он отметил, что по состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы.
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туризм, новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст), греция, европа

Эксперт предположил, когда россияне смогут поехать в Европу

14:10 25.02.2021 (обновлено: 15:14 25.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, опираясь на данные представителей союза за рубежом, не исключил, что некоторые европейские страны начнут выдавать визы россиянам уже летом 2021 года, и соотечественники смогут отправиться в Европу.
Выступая на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону 2021 года, он отметил, что у РСТ есть представители за рубежом практически во всех европейских странах.
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"Они надеются, что летом начнут выдаваться визы гражданам России. Это их прогноз, хотя официальной информации пока нет. Ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах", - сказал Игнатьев на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону 2021 года.
Глава РСТ уточнил, что ряд европейских стран уже готовы открыть границы для российских туристов и привел в пример Грецию.
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"У властей этой страны желание открыть границы для российских граждан велико. Но ситуация и по Греции, и по Венгрии, и по Хорватии летом будет зависеть не только от пандемии, но и политических предпочтений Евросоюза. Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема", - прокомментировал ситуацию спикер, обратив внимание на то, что решение по открытию границ будет единым для всех стран ЕС.
Он отметил, что по состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы.
 
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