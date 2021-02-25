https://ria.ru/20210225/dollar-1598929219.html
Эксперт назвала шаги для перевода расчетов с "ядовитого" доллара в рубли
Эксперт назвала шаги для перевода расчетов с "ядовитого" доллара в рубли
России для перевода расчетов с долларов в национальные валюты необходимо совершить целый ряд шагов, в том числе обратиться к опыту Китая, прокомментировала РИА... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:39
2021-02-25T14:39
2021-02-25T14:39
россия
сергей рябков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155093/19/1550931962_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_6f152ee11d367ba661a20376cf79fcca.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России для перевода расчетов с долларов в национальные валюты необходимо совершить целый ряд шагов, в том числе обратиться к опыту Китая, прокомментировала РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ксения Банникова.Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил в среду в интервью агентству Bloomberg, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять."Если говорить про переход на расчеты именно в национальных валютах, то важно учитывать, в том числе, следующие особенности и задачи, которые необходимо решать", - сказала Банникова. Во-первых, по ее словам, нужно развивать и повышать ликвидность рынков обменных операций в парах валют между Россией и странами-партнерами."В противном случае издержки организаций при внешнеторговых расчетах из-за дополнительной конвертации могут только расти", - пояснила эксперт. Кроме того, рынку нужны качественные инструменты хеджирования валютных рисков в части хеджирования рисков без использования основных мировых валют, а также развитие кредитования в части торгового финансирования в национальных валютах, сказала собеседник агентства.При этом она отметила, что в последние годы в российской внешней торговле и так наблюдается снижение роли доллара: доля поступлений в американской валюте снизилась с 68,2% в 2017 году до 59,1% в январе-сентябре 2020 года, а в перечислениях – с 36,3% до 35,4%. Однако это снижение замещается не столько рублями, сколько евро, говорит Банникова."Иными словами, мы говорим не столько про переход на расчеты в рублях, сколько на изменение основной валюты расчетов, что в целом означает скорее перераспределение рисков, на минимизацию которых изначально направлена инициатива дедолларизации, в другую сторону и более активное развитие вовлеченности в расчеты в другой иностранной валюте". – отметила эксперт.Для перевода расчетов на национальные валюты, по ее словам, России стоит обратиться к опыту Китая, который использовал такие инструменты, как подписание своп-соглашений с центральными банками в других странах о взаимных расчетах и платежах в национальных валютах, подписание двусторонних соглашений о прямой конвертации национальных валют, а также внедрение и развитие собственной платежной инфраструктуры.
https://ria.ru/20200817/1575797740.html
https://ria.ru/20210209/otkaz-1596601270.html
https://ria.ru/20200606/1572552024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155093/19/1550931962_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_683d0ae0f0ba4a933953562b7d652278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, экономика
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России
для перевода расчетов с долларов в национальные валюты необходимо совершить целый ряд шагов, в том числе обратиться к опыту Китая
, прокомментировала РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ксения Банникова.
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков
заявил в среду в интервью агентству Bloomberg, что России необходимо сократить роль доллара
в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять.
"Если говорить про переход на расчеты именно в национальных валютах, то важно учитывать, в том числе, следующие особенности и задачи, которые необходимо решать", - сказала Банникова. Во-первых, по ее словам, нужно развивать и повышать ликвидность рынков обменных операций в парах валют между Россией и странами-партнерами.
"В противном случае издержки организаций при внешнеторговых расчетах из-за дополнительной конвертации могут только расти", - пояснила эксперт. Кроме того, рынку нужны качественные инструменты хеджирования валютных рисков в части хеджирования рисков без использования основных мировых валют, а также развитие кредитования в части торгового финансирования в национальных валютах, сказала собеседник агентства.
При этом она отметила, что в последние годы в российской внешней торговле и так наблюдается снижение роли доллара: доля поступлений в американской валюте снизилась с 68,2% в 2017 году до 59,1% в январе-сентябре 2020 года, а в перечислениях – с 36,3% до 35,4%. Однако это снижение замещается не столько рублями, сколько евро, говорит Банникова.
"Иными словами, мы говорим не столько про переход на расчеты в рублях, сколько на изменение основной валюты расчетов, что в целом означает скорее перераспределение рисков, на минимизацию которых изначально направлена инициатива дедолларизации, в другую сторону и более активное развитие вовлеченности в расчеты в другой иностранной валюте". – отметила эксперт.
Для перевода расчетов на национальные валюты, по ее словам, России стоит обратиться к опыту Китая, который использовал такие инструменты, как подписание своп-соглашений с центральными банками в других странах о взаимных расчетах и платежах в национальных валютах, подписание двусторонних соглашений о прямой конвертации национальных валют, а также внедрение и развитие собственной платежной инфраструктуры.