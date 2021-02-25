https://ria.ru/20210225/dollar-1598929219.html

Эксперт назвала шаги для перевода расчетов с "ядовитого" доллара в рубли

Эксперт назвала шаги для перевода расчетов с "ядовитого" доллара в рубли

России для перевода расчетов с долларов в национальные валюты необходимо совершить целый ряд шагов, в том числе обратиться к опыту Китая, прокомментировала РИА... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:39

2021-02-25T14:39

2021-02-25T14:39

россия

сергей рябков

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России для перевода расчетов с долларов в национальные валюты необходимо совершить целый ряд шагов, в том числе обратиться к опыту Китая, прокомментировала РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ксения Банникова.Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил в среду в интервью агентству Bloomberg, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять."Если говорить про переход на расчеты именно в национальных валютах, то важно учитывать, в том числе, следующие особенности и задачи, которые необходимо решать", - сказала Банникова. Во-первых, по ее словам, нужно развивать и повышать ликвидность рынков обменных операций в парах валют между Россией и странами-партнерами."В противном случае издержки организаций при внешнеторговых расчетах из-за дополнительной конвертации могут только расти", - пояснила эксперт. Кроме того, рынку нужны качественные инструменты хеджирования валютных рисков в части хеджирования рисков без использования основных мировых валют, а также развитие кредитования в части торгового финансирования в национальных валютах, сказала собеседник агентства.При этом она отметила, что в последние годы в российской внешней торговле и так наблюдается снижение роли доллара: доля поступлений в американской валюте снизилась с 68,2% в 2017 году до 59,1% в январе-сентябре 2020 года, а в перечислениях – с 36,3% до 35,4%. Однако это снижение замещается не столько рублями, сколько евро, говорит Банникова."Иными словами, мы говорим не столько про переход на расчеты в рублях, сколько на изменение основной валюты расчетов, что в целом означает скорее перераспределение рисков, на минимизацию которых изначально направлена инициатива дедолларизации, в другую сторону и более активное развитие вовлеченности в расчеты в другой иностранной валюте". – отметила эксперт.Для перевода расчетов на национальные валюты, по ее словам, России стоит обратиться к опыту Китая, который использовал такие инструменты, как подписание своп-соглашений с центральными банками в других странах о взаимных расчетах и платежах в национальных валютах, подписание двусторонних соглашений о прямой конвертации национальных валют, а также внедрение и развитие собственной платежной инфраструктуры.

https://ria.ru/20200817/1575797740.html

https://ria.ru/20210209/otkaz-1596601270.html

https://ria.ru/20200606/1572552024.html

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россия, сергей рябков, экономика