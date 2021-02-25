https://ria.ru/20210225/dementsiya-1598829263.html

Как уберечься от деменции. Простые правила для здоровья мозга

Как уберечься от деменции. Простые правила для здоровья мозга

Согласно оценкам Международного фонда по борьбе с болезнью Альцгеймера, к 2030 году в мире будет 82 миллиона человек с деменцией. С возрастом стенки кровеносных РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:00

2021-02-25T08:00

2021-02-25T08:12

новосибирск

наука

болезнь паркинсона

деменция

болезнь альцгеймера

биология

здоровье

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Согласно оценкам Международного фонда по борьбе с болезнью Альцгеймера, к 2030 году в мире будет 82 миллиона человек с деменцией. С возрастом стенки кровеносных сосудов работают хуже. Это ведет к постепенному угасанию мыслительных способностей, глубокой инвалидности. Примерно в сорока процентах случаев слабоумие можно предотвратить, если изменить образ жизни, считают исследователи.Учеба, труд, игрыЧисло людей с деменцией в мире удвоилось по сравнению с 1990 годом: население планеты растет, продолжительность жизни увеличивается. Две трети больных — в странах с низким и средним уровнем доходов. В богатых государствах деменцию диагностируют все реже. Этому способствует изменение образа жизни, полагает международный коллектив ученых во главе с Джил Ливингстон из Университетского колледжа в Лондоне. Однако радоваться рано: проблемы с лишним весом и диабетом могут перечеркнуть этот результат.В 2017-м Ливингстон с коллегами на основе анализа научной литературы выявили девять факторов развития деменции, а теперь добавили еще три. Прежде всего — недостаток образования. Затем потеря слуха, травмы головы, высокое давление, злоупотребление спиртным, лишний вес. После 65 лет — курение, депрессия, социальная изоляция, низкая физическая активность, диабет, загрязнение воздуха."Никогда не рано и не поздно попытаться предотвратить деменцию", — пишут авторы статьи. Образование, изменение привычек снижают риск, даже если есть генетическая предрасположенность.Исследование в Китае показало, что люди старше 65 лет, чаще читающие и вообще склонные к интеллектуальному досугу, реже страдают слабоумием. Это совпадает с результатами другого масштабного эксперимента. За 205 добровольцами наблюдали три десятка лет. Те, кто путешествует, социально активен, занимается музыкой, искусствами, спортом, читает, говорит на иностранном языке, лучше сохранили мышление, независимо от уровня образования, профессии и здоровья мозга.К этим результатам следует относиться с осторожностью: они не всегда подтверждаются, предупреждают ученые. Пример тому — свежая работа группы Ливингстон с данными более восьми тысяч участников исследования Уайтхолл II, начатого в 1985 году. Это обычные люди, живущие в Лондоне. Каждые пять лет они проходят медкомиссию и анкетирование, в том числе с вопросами об образе жизни.Специалисты увидели корреляцию между деменцией и социодемографическими факторами, потреблением алкоголя, индексом массы тела, хроническими болезнями, досугом. Выяснилось, что свободного времени у людей заметно прибавилось по сравнению с 1997 годом, когда об этом начали спрашивать. Казалось бы, для мозга полезно все: театры и выставки, чтение, музыка, садоводство, клубы по интересам, рукоделие, посещение друзей, родных. Однако установить причинно-следственную связь не удалось. Напротив, предположили, что те, кто сократил досуг с возрастом, возможно, уже на первой стадии деменции.Лечебная дремотаХороший сон — залог умственного здоровья. В этом убедились американские ученые, изучив данные почти трех тысяч участников страховой программы "Медикэр" старше 65 лет. У тех, кто спит менее пяти часов ночью и долго засыпает, чаще диагностируют деменцию. Плохой, рваный сон связан с повышенным риском смерти от всех причин.А вот нормальный послеобеденный сон свидетельствует о лучших когнитивных функциях, полагают китайские исследователи, проанализировавшие анкеты и здоровье 2214 участников национальной программы поддержки граждан старше 60 лет без серьезных болезней, в том числе ментальных. У 1534 человек была привычка вздремнуть посреди дня.Все наблюдаемые прошли врачебный осмотр, побывали у психиатра и сдали кровь. Умственные способности оказались выше у тех, кто дремал днем. Это можно объяснить тем, что послеобеденный сон восполняет ночной недосып, что, в свою очередь, улучшает память, эмоциональную стабильность, помогает бороться с хроническим воспалением, укрепляет иммунную систему. Но слишком частая, долгая дремота, внезапный сон днем обычно указывают на проблемы со здоровьем.У любителей поспать в крови был повышен уровень триглицеридов — жиров, что, вообще говоря, плохо. Но эти любители послеобеденной сиесты не страдали ожирением и сердечно-сосудистыми патологиями. Почему — пока непонятно.Пища для тела и умаСвязь питания и деменции мало изучена, ученые фокусируются главным образом на отдельных полезных для здоровья веществах, таких как витамины, фолиевая кислота, селен.В последние пять лет активно изучают средиземноморскую и нордическую диеты. Так, показано, что люди в возрасте 58-99 лет, потребляющие одну-три порции зеленых свежих овощей в день, в следующие четыре-семь лет лучше сохраняют мыслительные способности. По сути, они на 11 лет моложе сверстников, питающихся не так правильно.Но связь между здоровым питанием и сохранностью мозга обнаруживают не всегда. Данные по комплексам витаминов также противоречивы. Во всяком случае, ВОЗ не рекомендует их для профилактики деменции, в отличие от средиземноморской диеты, поскольку от нее точно не будет вреда, а польза возможна.Один из элементов средиземноморской диеты — цельнозерновые продукты, содержащие, помимо клетчатки, целый комплекс полезных веществ. А еще их можно сделать более функциональными — вывести особые сорта, богатые теми или иными компонентами.Этим путем пошли в Институте цитологии и генетики СО РАН и получили пшеницу с высоким содержанием растительных флавоноидов — антоцианов. Вместе с коллегами из Всероссийского института растениеводства имени Вавилова и НИИ физиологии и фундаментальной медицины ученые включили ее в рацион мышей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона — частых спутников деменции. В другом эксперименте больных мышей в дополнение к обычному корму поили виноградным соком. Через пять месяцев сравнили результаты. Выяснилось, что у мышей с нейродегенеративными заболеваниями обогащенная антоцианом пшеница улучшала рабочую пространственную память, тормозила регресс в обучении, активировала восстановление нейронов. Сок такого результата не дал — он лишь продлил грызунам жизнь.

https://ria.ru/20210220/dolgoletie-1598358659.html

https://ria.ru/20200802/1575280774.html

https://ria.ru/20210126/son-1594532819.html

https://ria.ru/20210127/lechenie-1594787075.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, болезнь паркинсона, деменция, болезнь альцгеймера, биология, здоровье