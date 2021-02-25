https://ria.ru/20210225/bednost-1598879545.html

Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностью

Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностью

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над абсолютной нищетой. С таким заявлением он выступил на торжественном собрании, посвященном результатам... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:55

2021-02-25T10:55

2021-02-25T11:00

си цзиньпин

китай

общество

в мире

экономика

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ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над абсолютной нищетой. С таким заявлением он выступил на торжественном собрании, посвященном результатам борьбы с бедностью.Как Китаю удалось за 40 лет вывести 770 миллионов человек из нищеты, какие методы применили китайские власти и почему пандемия не помешала добиться поставленной цели — в материале РИА Новости.Цель достигнутаСи Цзиньпин неоднократно заявлял о готовности "решительно добиваться победы над бедностью", а вступление малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в "общество всеобщей средней зажиточности" сделал торжественным обещанием КПК. К 2020 году власти намеревались вывести из списка бедных все сельские уезды и покончить с тотальной нищетой регионального характера.По словам Си Цзиньпина, этого удалось добиться с 2012 по 2020 год. За это время из состояния нищеты вывели все бедное население сельских районов — 98,99 миллиона человек и 128 тысяч деревень в 832 уездах. Для более чем 25 миллионов малоимущих отремонтировали ветхие дома, а примерно 9,6 миллиона человек переселили из бедных районов.Всего с конца 1970-х годов, когда китайские власти провозгласили политику реформ и открытости, черту бедности преодолели 770 миллионов человек.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установленного 2030 года, а его вклад в мировую борьбу с этим явлением составил 70 процентов.По китайским государственным стандартам, находящимися за чертой бедности считаются те, чей годовой доход не превышает 2,3 тысячи юаней (около 340 долларов).Секрет успехаПравительство Китая смогло добиться таких внушительных результатов благодаря разработанной программе и значительным инвестициям, заявил РИА Новости руководитель центра исследований культуры китайских деревень Центрального южного университета Китая Ху Биньбинь.По его словам, в последние годы в китайском обществе сложился определенный консенсус по части того, что правительство значительно увеличит вложения именно в программы по борьбе с нищетой и улучшению условий жизни на селе.Объемы средств, выделенных для этих социальных программ, ежегодно увеличиваются, в целом за восемь лет они составили примерно 246 миллиардов долларов.Одним из важных факторов Ху Биньбинь назвал решение правительства создавать условия для развития деревни: не просто выдавать пособия малоимущим, но добиваться того, чтобы благодаря новой инфраструктуре появлялись источники дохода на местах. Другим важным достижением госпрограммы эксперт считает улучшение транспортного сообщения в отдаленных районах, а третьим — удовлетворение частных нужд населения, обеспечение питьевой водой, увеличение подушевого дохода.Пандемия не помехаВ прошлом году сильным ударом по экономике Китая стала пандемия COVID-19. Однако властям удалось взять эпидемию под контроль, так что Китай стал единственной крупной мировой экономикой, которая по итогам 2020-го показала положительный рост ВВП.Советник Международного центра по борьбе с бедностью Цю Цян отмечает, что пандемия не помешала достичь целей по искоренению бедности, потому что этим вопросом в Китае занимаются не один год.По его словам, власти Китая сфокусировались прежде всего на борьбе с бедностью на селе, где крайняя нищета встречается гораздо чаще, чем в городах. Однако в дальнейшем предстоит помочь и городским беднякам."В городской местности у людей высокий доход, и, глядя на эти цифры, вы скажете: неужели этот человек бедный? Однако из-за высокой себестоимости жизни в городской местности людям приходится преодолевать очень много трудностей", — отметил эксперт.Он добавил, что следует разработать различные подходы для помощи живущим в городах безработным или инвалидам, оказавшимся в нужде.

https://ria.ru/20201229/kitay-1591457736.html

https://ria.ru/20201215/kitay-1589393380.html

https://ria.ru/20201125/bednost-1586132835.html

https://ria.ru/20200523/1571838455.html

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си цзиньпин, китай, общество, в мире, экономика