Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване
20:31 25.02.2021 (обновлено: 21:26 25.02.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне
© Sputnik / Асатур Есаянц
"Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами", — приводит его слова Sputnik Армения.
Он также отметил, что оппозиционеры продолжают устанавливать палатки и разожгут костры. Кроме того, по его словам, протестующие намерены ночевать у здания парламента.
Ранее Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.
Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.
Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.
Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.