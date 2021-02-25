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Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване
Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване
Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян рассказал о возведении баррикад около здания парламента в Ереване. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:31
2021-02-25T21:26
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян рассказал о возведении баррикад около здания парламента в Ереване."Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами", — приводит его слова Sputnik Армения.Он также отметил, что оппозиционеры продолжают устанавливать палатки и разожгут костры. Кроме того, по его словам, протестующие намерены ночевать у здания парламента.Ранее Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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Музыка и полевая кухня: противники Пашиняна ночуют у здания парламента
Армянская оппозиция решила вспомнить 90-е. Собравшиеся на Проспекте Баграмяна готовят картошку "плеч". На площади также очень громко звучит музыка.
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване

20:31 25.02.2021 (обновлено: 21:26 25.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Оппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян рассказал о возведении баррикад около здания парламента в Ереване.
"Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами", — приводит его слова Sputnik Армения.
Он также отметил, что оппозиционеры продолжают устанавливать палатки и разожгут костры. Кроме того, по его словам, протестующие намерены ночевать у здания парламента.
Ранее Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.
Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 18:54
"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна
В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.
Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.
Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
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