https://ria.ru/20210225/barrikady-1599002532.html

Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване

Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване

Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян рассказал о возведении баррикад около здания парламента в Ереване. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:31

2021-02-25T20:31

2021-02-25T21:26

ситуация в армении

никол пашинян

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян рассказал о возведении баррикад около здания парламента в Ереване."Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами", — приводит его слова Sputnik Армения.Он также отметил, что оппозиционеры продолжают устанавливать палатки и разожгут костры. Кроме того, по его словам, протестующие намерены ночевать у здания парламента.Ранее Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Музыка и полевая кухня: противники Пашиняна ночуют у здания парламента Армянская оппозиция решила вспомнить 90-е. Собравшиеся на Проспекте Баграмяна готовят картошку "плеч". На площади также очень громко звучит музыка. 2021-02-25T20:31 true PT0M21S

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире