https://ria.ru/20210225/barrikady-1598957028.html

Лидер армянской оппозиции призвал возводить баррикады

Лидер армянской оппозиции призвал возводить баррикады

В Армении лидер оппозиции Вазген Манукян призвал строить баррикады на улицах в районе здания парламента. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:30

2021-02-25T16:30

2021-02-25T17:11

никол пашинян

армен саркисян

ситуация в армении

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598923080_0:167:1202:843_1920x0_80_0_0_f38bba64f2aa254938a25c3df6120c33.jpg

ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. В Армении лидер оппозиции Вазген Манукян призвал строить баррикады на улицах в районе здания парламента.В свою очередь, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что скоро у здания парламента установят палатки.В Ереване проходят митинги сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна. Они начались после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки главы правительства и предостерег его от использования силы против народа.Пашинян назвал случившееся попыткой переворота и анонсировал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Позже выяснилось, что президент республики Армен Саркисян отказался подписать приказ об отставке Гаспаряна, тогда Пашинян предложил генералу уйти самому.Популярность Пашиняна сильно упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ереванцы поют гимн ВС Армении на площади Свободы На площади Свободы в Ереване оппозиция поет гимн ВС Армении. Так собравшиеся поддерживают требование Генштаба страны об отставке премьера. 2021-02-25T16:30 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армен саркисян, ситуация в армении, армения, в мире