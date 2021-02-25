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Лидер армянской оппозиции призвал возводить баррикады
Лидер армянской оппозиции призвал возводить баррикады
В Армении лидер оппозиции Вазген Манукян призвал строить баррикады на улицах в районе здания парламента. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:30
2021-02-25T16:30
2021-02-25T17:11
никол пашинян
армен саркисян
ситуация в армении
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. В Армении лидер оппозиции Вазген Манукян призвал строить баррикады на улицах в районе здания парламента.В свою очередь, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что скоро у здания парламента установят палатки.В Ереване проходят митинги сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна. Они начались после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки главы правительства и предостерег его от использования силы против народа.Пашинян назвал случившееся попыткой переворота и анонсировал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Позже выяснилось, что президент республики Армен Саркисян отказался подписать приказ об отставке Гаспаряна, тогда Пашинян предложил генералу уйти самому.Популярность Пашиняна сильно упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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Ереванцы поют гимн ВС Армении на площади Свободы
На площади Свободы в Ереване оппозиция поет гимн ВС Армении. Так собравшиеся поддерживают требование Генштаба страны об отставке премьера.
2021-02-25T16:30
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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никол пашинян, армен саркисян, ситуация в армении, армения, в мире